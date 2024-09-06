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    Уэльс — Турция: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Турция
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    Арда Гюлер — главный талант Турции
    6 сентября на групповом этапе Лиги Наций по футболу сыграют Уэльс и Турция. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 06 Сентября 2024 года

    Уэльс

  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Турция

    Турция

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    Уэльс

    Турнирное положение: команда не смогла отобраться на Евро-2024.

    Последние матчи: в июне Уэльс проиграл с разгромным счетом в товарищеской встрече Словакии со счетом 0:4.

    Уэльс — Турция: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была ничья с Гибралтаром (0:0) и поражение по пенальти от Польши (стык на Евро-2024).

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    Состояние команды: в июле 2024 года на пост главного тренера Уэльса заступил известный в прошлом нападающий Крейг Беллами, который никогда ранее не работал самостоятельно, а был только ассистентом.

    Он с ходу омолодил состав, оставив в рядах сборной всего двух возрастных полевых футболистов (Бена Дэвиса и Аарона Рэмси) и вызвав немало необстрелянных юнцов.

    Турция

    Турнирное положение: на Евро-2024 Турция смогла добраться до четвертьфинала.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: там команда Винченцо Монтеллы уступила Нидерландам со счетом 1:2 в очень упорной борьбе. Турция забила первой в конце первого тайма, но после перерыва пропустила два мяча и вылетела с турнира.

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    До этого была победа в 1/8 финала над Австрией (2:1) и в группе над Чехией (2:1).

    Не сыграют: есть проблемы со здоровьем у Хакана Чалханоглу и Семиха Киличоя.

    Состояние команды: после Евро-2024 Монтелла остался во главе сборной Турции, на турнире команда выглядела очень ярко, много забивала, но при этом у нее было немало проблем сзади.

    Защита точно не самая сильная сторона турок. Вообще сейчас у них подрастает очень неплохое поколение игроков (Гюлер, Узун, Йилдыз, Динкчи) и Монтелла охотно вызывает в состав молодежь.

    Статистика для ставок

    • В отборе на Евро-2024 на групповом этапе Уэльс дома сыграл вничью со счетом 1:1

    • Матч в Турции завершился победой хозяев со счетом 2:0

    • На Евро-2020 в группе Уэльс обыграл Турцию со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Уэльса дают 2,85, а на Турцию — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

    Прогноз: Уэльс традиционно сильнее играет на своем поле при бешеной поддержке болельщиков, игрокам надо будет проявить себя перед новым главным тренером Беллами, и они будут идти большими силами вперед. Турция при Монтелле это точно не про оборонительный футбол, поэтому стоит ждать голов с обеих сторон.

    Ставка: обе забьют за 1,96.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с обилием забитых мячей.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 4,20.

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    Уэльс — Турция: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Обе сборные не будут отсиживаться в обороне
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