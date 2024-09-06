6 сентября пройдет матч квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины сыграет против национальной команды Чили. Начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина находится в хорошей форме. Команда лидирует в отборочной группе. В шести турах подопечные Лионеля Скалони набрали 15 очков.

Последние матчи: Ранее Аргентина успешно выступила на Кубке Америки. Команда смогла выиграть турнир.

На Кубке Америки-2024 аргентинцы ни разу не проиграли. В финале команда Скалони в дополнительное время одолела Колумбию (1:0). Решающий гол забил Лаутаро Мартинес.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аргентинцы заслуженно лидируют в своей отборочной группе. Подопечные Скалони показывают мощную игру в атаке и при этом очень надежны в обороне.

В последних пяти встречах Аргентина пропустила один гол. В нападении главной ударной силой является Лионель Месси. Форвард забил 13 мячей в 20 матчах.

Аргентина является фаворитом матча с Чили. Если хозяева реализуют свои моменты у чужих ворот, то сенсации не произойдет.

Чили

Турнирное положение: Чили в отборе на ЧМ-2026 играет не так успешно, как Аргентина. После шести туров чилийцы находятся на 8-й строчке, набрав 5 баллов.

Чили нужны очки, чтобы претендовать на выход из группы. Фанаты рассчитывают, что команде удастся прибавить.

Последние матчи: До этого Чили неудачно выступила на Кубке Америки. Сборная не смогла выйти в плей-офф.

На групповом этапе чилийцы не забили ни одного гола и набрали только два очка. Таких показателей оказалось недостаточно для продолжения борьбы.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: У Чили далеко не всё получается, однако команда упорно борется за положительный результат и всегда стремится навязать сопернику свою игру.

Основная проблема чилийской сборной — нестабильность в обороне. Аргентинцы могут этим воспользоваться.

Чили и Аргентина совсем недавно встречались на групповом этапе Кубка Америки. Чилийцы уступили со счетом 0:1.

Статистика для ставок

Ранее Аргентина выиграла Кубок Америки

Чили летом неудачно выступила на Кубке Америки, команда не смогла выйти в плей-офф

Последний раз между собой эти команды играли в июне 2024 года, и тогда победила Аргентина со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.35, победа Чили — 9.00, ничья — 4.50.

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ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Аргентина является фаворитом предстоящей игры. Гости не преподнесут сюрприз. Команда Скалони находится в хорошей форме.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз: Аргентинцы надежно действуют в обороне, но Чили найдет свой шанс у чужих ворот. Могут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 2.29.