Аргентина
Чили
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина находится в хорошей форме. Команда лидирует в отборочной группе. В шести турах подопечные Лионеля Скалони набрали 15 очков.
Последние матчи: Ранее Аргентина успешно выступила на Кубке Америки. Команда смогла выиграть турнир.
На Кубке Америки-2024 аргентинцы ни разу не проиграли. В финале команда Скалони в дополнительное время одолела Колумбию (1:0). Решающий гол забил Лаутаро Мартинес.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы заслуженно лидируют в своей отборочной группе. Подопечные Скалони показывают мощную игру в атаке и при этом очень надежны в обороне.
В последних пяти встречах Аргентина пропустила один гол. В нападении главной ударной силой является Лионель Месси. Форвард забил 13 мячей в 20 матчах.
Аргентина является фаворитом матча с Чили. Если хозяева реализуют свои моменты у чужих ворот, то сенсации не произойдет.
Чили
Турнирное положение: Чили в отборе на ЧМ-2026 играет не так успешно, как Аргентина. После шести туров чилийцы находятся на 8-й строчке, набрав 5 баллов.
Чили нужны очки, чтобы претендовать на выход из группы. Фанаты рассчитывают, что команде удастся прибавить.
Последние матчи: До этого Чили неудачно выступила на Кубке Америки. Сборная не смогла выйти в плей-офф.
На групповом этапе чилийцы не забили ни одного гола и набрали только два очка. Таких показателей оказалось недостаточно для продолжения борьбы.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: У Чили далеко не всё получается, однако команда упорно борется за положительный результат и всегда стремится навязать сопернику свою игру.
Основная проблема чилийской сборной — нестабильность в обороне. Аргентинцы могут этим воспользоваться.
Чили и Аргентина совсем недавно встречались на групповом этапе Кубка Америки. Чилийцы уступили со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- Ранее Аргентина выиграла Кубок Америки
- Чили летом неудачно выступила на Кубке Америки, команда не смогла выйти в плей-офф
- Последний раз между собой эти команды играли в июне 2024 года, и тогда победила Аргентина со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.35, победа Чили — 9.00, ничья — 4.50.
{Wow}
- 2.10Сербия — Испания: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.06Вьетнам — Россия: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Аргентина является фаворитом предстоящей игры. Гости не преподнесут сюрприз. Команда Скалони находится в хорошей форме.
Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.10.
Прогноз: Аргентинцы надежно действуют в обороне, но Чили найдет свой шанс у чужих ворот. Могут забить обе команды.
Ставка: обе забьют за 2.29.