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    У команды Месси не возникнет проблем?

    Аргентина — Чили. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, отборочный турнир ЧМ-2026, 6 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Чили
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    Лионель Месси
    6 сентября пройдет матч квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины сыграет против национальной команды Чили. Начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 06 Сентября 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 05:00 Чили

    Чили

  • Сантьяго
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    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина находится в хорошей форме. Команда лидирует в отборочной группе. В шести турах подопечные Лионеля Скалони набрали 15 очков.

    Последние матчи: Ранее Аргентина успешно выступила на Кубке Америки. Команда смогла выиграть турнир.

    На Кубке Америки-2024 аргентинцы ни разу не проиграли. В финале команда Скалони в дополнительное время одолела Колумбию (1:0). Решающий гол забил Лаутаро Мартинес.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аргентинцы заслуженно лидируют в своей отборочной группе. Подопечные Скалони показывают мощную игру в атаке и при этом очень надежны в обороне.

    В последних пяти встречах Аргентина пропустила один гол. В нападении главной ударной силой является Лионель Месси. Форвард забил 13 мячей в 20 матчах.

    Аргентина является фаворитом матча с Чили. Если хозяева реализуют свои моменты у чужих ворот, то сенсации не произойдет.

    Чили

    Турнирное положение: Чили в отборе на ЧМ-2026 играет не так успешно, как Аргентина. После шести туров чилийцы находятся на 8-й строчке, набрав 5 баллов.

    Чили нужны очки, чтобы претендовать на выход из группы. Фанаты рассчитывают, что команде удастся прибавить.

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    • Последние матчи: До этого Чили неудачно выступила на Кубке Америки. Сборная не смогла выйти в плей-офф.

    На групповом этапе чилийцы не забили ни одного гола и набрали только два очка. Таких показателей оказалось недостаточно для продолжения борьбы.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: У Чили далеко не всё получается, однако команда упорно борется за положительный результат и всегда стремится навязать сопернику свою игру.

    Основная проблема чилийской сборной — нестабильность в обороне. Аргентинцы могут этим воспользоваться.

    Чили и Аргентина совсем недавно встречались на групповом этапе Кубка Америки. Чилийцы уступили со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • Ранее Аргентина выиграла Кубок Америки

    • Чили летом неудачно выступила на Кубке Америки, команда не смогла выйти в плей-офф

    • Последний раз между собой эти команды играли в июне 2024 года, и тогда победила Аргентина со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.35, победа Чили — 9.00, ничья — 4.50.

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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Аргентина является фаворитом предстоящей игры. Гости не преподнесут сюрприз. Команда Скалони находится в хорошей форме.

    Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.10.

    Прогноз: Аргентинцы надежно действуют в обороне, но Чили найдет свой шанс у чужих ворот. Могут забить обе команды.

    Ставка: обе забьют за 2.29.

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    Аргентина — Чили: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. У команды Месси не возникнет проблем?
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