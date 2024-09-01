1 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая 14-ю позицию.

Команда пока что набрала лишь два очка, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги «Хетафе» на своем поле разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).

Этот результат продолжил ничейную серию коллектива из пригорода Мадрида до трех поединков, два из которых пришлись на чемпионат Испании, а один был контрольным.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Хетафе» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

Это свидетельствует о неуступчивости хозяев, которые на своем поле способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после трех стартовых туров испанского первенства набрал лишь три очка.

Команда находится в ближе к зоне вылета, которую опережает лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Алавесу» со счетом 1:2.

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Элустондо, Барренечеа, Захарян, дисквалифицирован — Оярсабаль.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Реал Сосьедад» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который демонстрирует неуступчивость на старте сезона.

Три гола «Реал Сосьедад» на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Хетафе» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.80, победа «Хетафе» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

При этом гости не победили в пяти из шести последних своих игр.

Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было именно так.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.25