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    Отберет ли «Хетафе» очки у «Сосьедада»?

    Хетафе — Реал Сосьедад: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Реал Сосьедад»
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    Серхио Гомес («Реал Сосьедад»)
    1 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 20:15 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая 14-ю позицию.

    Команда пока что набрала лишь два очка, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.

    Хетафе — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги «Хетафе» на своем поле разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).

    Этот результат продолжил ничейную серию коллектива из пригорода Мадрида до трех поединков, два из которых пришлись на чемпионат Испании, а один был контрольным.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Хетафе» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

    Это свидетельствует о неуступчивости хозяев, которые на своем поле способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

    Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после трех стартовых туров испанского первенства набрал лишь три очка.

    Команда находится в ближе к зоне вылета, которую опережает лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Алавесу» со счетом 1:2.

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Элустондо, Барренечеа, Захарян, дисквалифицирован — Оярсабаль.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Реал Сосьедад» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который демонстрирует неуступчивость на старте сезона.

    Три гола «Реал Сосьедад» на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Хетафе» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.80, победа «Хетафе» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

    При этом гости не победили в пяти из шести последних своих игр.

    Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.25

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    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Хетафе» очки у «Сосьедада»?
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