Хетафе
Реал Сосьедад
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая 14-ю позицию.
Команда пока что набрала лишь два очка, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.
Хетафе — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги «Хетафе» на своем поле разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).
Этот результат продолжил ничейную серию коллектива из пригорода Мадрида до трех поединков, два из которых пришлись на чемпионат Испании, а один был контрольным.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Хетафе» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.
Это свидетельствует о неуступчивости хозяев, которые на своем поле способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.
Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после трех стартовых туров испанского первенства набрал лишь три очка.
Команда находится в ближе к зоне вылета, которую опережает лишь по дополнительным показателям. Правда, в ней оказались конкуренты, которые уже провели три матча.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Алавесу» со счетом 1:2.
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Элустондо, Барренечеа, Захарян, дисквалифицирован — Оярсабаль.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Реал Сосьедад» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который демонстрирует неуступчивость на старте сезона.
Три гола «Реал Сосьедад» на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Хетафе» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.80, победа «Хетафе» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.
При этом гости не победили в пяти из шести последних своих игр.
Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было именно так.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.25