31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Майнц». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне стартовал неудачно. Швабы были биты «Фрайбургом» (1:3).

При этом «Штутгарт» явно настроен снова побороться за выход в зону Лиги чемпионов. Да и подбор игроков у команды вполне себе приличный.

Последние матчи: Вот только в Суперкубке Германии швабы уступили «Байеру». Cоперник был удачливее в серии пенальти.

А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Штутгарт» буквально смел с газона «Пройссен Мюнстер» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках швабы отличились 17 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабам в новом сезоне придется крайне непросто. Без Серу Гирасси результативность может изрядно снизиться. Хотя, конечно, есть Дениз Ундав!

Поединки против «Майнца» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Штутгарт» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных поединках швабы оказывались сильнее.

«Майнц»

Турнирное положение: Эта команда традиционно успешно отстаивает свое место среди сильнейших клубов страны. Вот и старт нынешнего сезона команда провела неудачно.

При этом «Майнц» в первом туре не смог одолеть «Унион». Соперники обменялись результативными ударами (1:1).

Последние матчи: «Майнц» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. В овертайме был обыгран «Веен» (3:1).

А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду. Причем в трех из них «Майнц» сумел одержать победы.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» настрелял 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Видимо, «Майнцу» снова придется сражаться за выживание в элите. Да и опыт в этом плане у команды огромный.

При этом «Майнц» выгодно смотрелся в контрольных матчах. Из 4 спаррингов были выиграны три при одном поражении.

И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и швабы слишком заметно ослабели в новом сезоне.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы они попытаются найти на контратаках.

Статистика для ставок

«Майнц» уступил швабам в 3 последних очных поединках

«Майнц» выиграл в 3 из 4 своих летних контрольных матчей

Швабы уже более 5 лет не проигрывают «Майнцу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 5.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

Прогноз: Гости летом выглядят весьма неплохо, тогда как «Штутгарт» нынче крайне нестабилен.

После ухода Гирасси атака швабов явно потеряет в плане реализации, да и «Майнц» забивает не столь часто.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.16