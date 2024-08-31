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    Штутгарт — Майнц: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Майнц»
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    Дениз Ундав
    31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Майнц». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне стартовал неудачно. Швабы были биты «Фрайбургом» (1:3).

    При этом «Штутгарт» явно настроен снова побороться за выход в зону Лиги чемпионов. Да и подбор игроков у команды вполне себе приличный.

    Штутгарт — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Вот только в Суперкубке Германии швабы уступили «Байеру». Cоперник был удачливее в серии пенальти.

    А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Штутгарт» буквально смел с газона «Пройссен Мюнстер» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках швабы отличились 17 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Швабам в новом сезоне придется крайне непросто. Без Серу Гирасси результативность может изрядно снизиться. Хотя, конечно, есть Дениз Ундав!

    Поединки против «Майнца» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Штутгарт» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных поединках швабы оказывались сильнее.

    «Майнц»

    Турнирное положение: Эта команда традиционно успешно отстаивает свое место среди сильнейших клубов страны. Вот и старт нынешнего сезона команда провела неудачно.

    При этом «Майнц» в первом туре не смог одолеть «Унион». Соперники обменялись результативными ударами (1:1).

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    • Последние матчи: «Майнц» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. В овертайме был обыгран «Веен» (3:1).

    А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду. Причем в трех из них «Майнц» сумел одержать победы.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» настрелял 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Видимо, «Майнцу» снова придется сражаться за выживание в элите. Да и опыт в этом плане у команды огромный.

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    При этом «Майнц» выгодно смотрелся в контрольных матчах. Из 4 спаррингов были выиграны три при одном поражении.

    И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и швабы слишком заметно ослабели в новом сезоне.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы они попытаются найти на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» уступил швабам в 3 последних очных поединках

    • «Майнц» выиграл в 3 из 4 своих летних контрольных матчей

    • Швабы уже более 5 лет не проигрывают «Майнцу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 5.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

    Прогноз: Гости летом выглядят весьма неплохо, тогда как «Штутгарт» нынче крайне нестабилен.

    После ухода Гирасси атака швабов явно потеряет в плане реализации, да и «Майнц» забивает не столь часто.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой минимализм!
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