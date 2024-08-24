Боруссия Д
Айнтрахт Ф
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» Д в новом сезоне стартовала весьма неплохо. Дортмундцы в Кубке Германии прошли «Феникс Любек» (4:1).
При этом «Боруссия» Д явно настроена побороться за Серебряную салатницу. Вот только состав для такой задачи у команды не самый сильный.
Боруссия Д — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Боруссия» Д провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 2 виктории при одной коллизии.
В своем последнем спарринге дортмундцы переиграли «Астон Виллу» (2:0). А вот до того команда расписала мировую с «Вильярреалом» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д отличилась 15 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Серу Гирасси, Грегор Кобель — травмированы.
Состояние команды: Дортмундцы явно способны побороться за самые высокие места. Да и пополнение в виде результативного Гирасси явно придется ко двору.
Поединки против франкфуртцев для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Боруссия» Д выиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Дортмундцы намерены начать чемпионат как можно увереннее.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы традиционно сильны и ершисты. «Айнтрахт» Фр и новый сезон постарается провести на высоком уровне.
Причем «Айнтрахт» Фр в прошлом сезоне финишировал на 6 месте. Вот только с реализацией у команды не складывалось: всего 51 забитый мяч в 34 поединках.
Последние матчи: франкфуртцы уже успели пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила своих одноклубников из Брауншвейга (4:1).
А вот товарищеская встреча с «Валенсией» завершилась поражением (2:3). Зато скромный «Франкфурт» был уверенно обыгран (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциал у франкфуртцев весьма серьезный.
При этом «Айнтрахт» Фр давненько не обыгрывал «Боруссию» Д. С момента последней виктории прошло больше 3 лет.
И уж точно гости постараются разжиться баллами. Да и мотивация сразу подняться в группу лидеров у команды огромнейшая.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент нынче не выглядит столь мощно.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д более 3 лет не проигрывает франкфуртцам
- «Айнтрахт» Фр выиграл в 4 из 5 своих летних спаррингов
- «Боруссия» Д выиграла в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.52, а победа оппонента — в скромные 4.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.44 и 2.59.
- 1.95ПСЖ — Монпелье: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Рубин — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Боруссия М — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Дортмундцы выглядят сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.
«Боруссия» Д явно постарается начать сезон как можно увереннее, так что ждем от хозяев высокой стартовой активности.
Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.51