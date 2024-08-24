24 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» Д в новом сезоне стартовала весьма неплохо. Дортмундцы в Кубке Германии прошли «Феникс Любек» (4:1).

При этом «Боруссия» Д явно настроена побороться за Серебряную салатницу. Вот только состав для такой задачи у команды не самый сильный.

Последние матчи: Летом «Боруссия» Д провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 2 виктории при одной коллизии.

В своем последнем спарринге дортмундцы переиграли «Астон Виллу» (2:0). А вот до того команда расписала мировую с «Вильярреалом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д отличилась 15 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Серу Гирасси, Грегор Кобель — травмированы.

Состояние команды: Дортмундцы явно способны побороться за самые высокие места. Да и пополнение в виде результативного Гирасси явно придется ко двору.

Поединки против франкфуртцев для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Боруссия» Д выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Дортмундцы намерены начать чемпионат как можно увереннее.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы традиционно сильны и ершисты. «Айнтрахт» Фр и новый сезон постарается провести на высоком уровне.

Причем «Айнтрахт» Фр в прошлом сезоне финишировал на 6 месте. Вот только с реализацией у команды не складывалось: всего 51 забитый мяч в 34 поединках.

Последние матчи: франкфуртцы уже успели пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила своих одноклубников из Брауншвейга (4:1).

А вот товарищеская встреча с «Валенсией» завершилась поражением (2:3). Зато скромный «Франкфурт» был уверенно обыгран (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциал у франкфуртцев весьма серьезный.

При этом «Айнтрахт» Фр давненько не обыгрывал «Боруссию» Д. С момента последней виктории прошло больше 3 лет.

И уж точно гости постараются разжиться баллами. Да и мотивация сразу подняться в группу лидеров у команды огромнейшая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент нынче не выглядит столь мощно.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д более 3 лет не проигрывает франкфуртцам

«Айнтрахт» Фр выиграл в 4 из 5 своих летних спаррингов

«Боруссия» Д выиграла в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.52, а победа оппонента — в скромные 4.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.44 и 2.59.

Прогноз: Дортмундцы выглядят сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

«Боруссия» Д явно постарается начать сезон как можно увереннее, так что ждем от хозяев высокой стартовой активности.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.51