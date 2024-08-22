22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Линкольн» и «Ларн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирное положение: «Линкольн» пока еще не стартовал в своем чемпионате. Да и вылет из квалификаций двух еврокубковых турниров явно бьет по самолюбию.

При этом «Линкольн» проиграл еще и Суперкубок Гибралтара. Команда в серии пенальти уступила «Сент-Джозефсу».

Последние матчи: вылет из квалификации Лиги Европы получился досадным. Гибралтарцы переиграли минское «Динамо» (2:1), вот только до того уступили белорусам (0:2).

При этом команда немногим ранее попала под горячую руку «Карабаха» (0:5). Да и первый поединок агдамцам был проигран (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Линкольн» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Гибралтарцы явно намерены прервать свою серию неудач. Да и оппонент для этого у команды не самый сильный.

При этом «Линкольн» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Более крепких минчан команде удалось обыграть.

Очевидно, что «Линкольн» постарается преуспеть в плане реализации. Да и пора бы гибралтарцам улучшать свою еврокубковую статистику.

«Ларн»

Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате еще не стартовала. А вот из квалификации Лиги чемпионов североирландцы уже вылетели.

Причем «Ларн» был дважды бит латвийским РФШ. Первая встреча завершилась поражением со счетом 0:3, ответная — 0:4.

Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них она добыла одну викторию при 2 поражениях.

А вот в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла «Балкани». В первом матче североирландцы минимально победили, затем проиграли тоже минимально, но были удачливее в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах команда победила лишь раз. В этих поединках она отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: немцы, несмотря на отсутствие еврокубкового опыта, явно не собираются сдаваться. Да и в контрольных матчах «Ларн» выглядел весьма прилично.

Нет сомнений, что североирландцы постараются сыграть на своих козырях. Так что лишь отсиживаться в тылах гости точно не собираются.

При этом «Ларн» крайне бледно выглядит в матчах с крепкими соперниками. Что говорить, если в спарринге с «Рейнджерс» (Б) команда уступила (2:3).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Североирландцы наконец-то постараются преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

«Ларн» в предыдущем раунде квалификации прошел «Балкани»

«Линкольн» уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

Гибралтарцы в 6 матчах нынешней квалификации еврокубков добыли 2 победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ларн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.66.

Прогноз: Обе команды явно намерены преуспеть в плане реализации.

И те, и другие нынче имеют заметные сложности с надежностью собственных тылов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.05