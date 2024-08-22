22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Ягеллония» Белосток и «Аякс». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» Белосток — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Турнирное положение: в чемпионате Польши «Ягеллония» идет в числе лидеров с 9 очками после четырех туров.

Последние матчи: команда выступала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила норвежскому «Буде-Глимт» (0:1, 1:4).

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В последнем матче национального чемпионата «Ягеллония» проиграла 2:4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: серьезных потерь у поляков нет.

Состояние команды: последние три матча для «Ягеллонии» сложидись крайне неудачно. Команда оба матча проиграла «Буде-Глимт», а затем потерпела поражение в чемпионате.

Эти игры отчетливо выявили проблемы в обороне, было допущено много глупых ошибок, не уверенно действовал и вратарь Славомир Абрамович.

«Аякс»

Турнирное положение: легендарный клуб после двух туров идет в чемпионате Нидерландов в середине турнирной таблицы с 3 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущем раунде Лиги Европы «Аякс» в напряженном противостоянии смог пройти греческий «Панатинаикос» (1:0, 0:1), победив только в серии пенальти.

В последнем туре чемпионата было неожиданное поражение от НЕК (1:2) в гостях.

Не сыграют: травмированы Вейндаль, Расмуссен, Авила, но они не самые сильные потери.

Состояние команды: летом «Аякс» возглавил талантливый итальянский специались Франко Фариоли, последним клубом которого была «Ницца».

Сейчас он постепенно меняет лицо команды на более прагматичное, вводит в состав новых молодых футболистов и адаптирует новичков. По традиции в составе «Аякса» очень много талантов из собственной академии.

Статистика для ставок

Соперники никогда ранее между собой не встречались

«Ягеллония» проиграла три последних встречи с общей разницей 3-7

«Аякс» в трех последних играх имеет такие показатели +1=1-1 и разницу 3-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ягеллонии» дают 4,0, а на «Аякс» — 1,87, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,07, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

Прогноз: несмотря на то, что при Фариоли «Аякс» стал более закрытым, здесь все равно стоит ждать немало забитых мячей.

Голландцы гораздо выше классом, в составе немало индивидуально сильных футболистов, способных разобраться один на один и убежать на свободном пространстве. «Ягеллония» не будет сидеть в обороне, а постарается играть на встречных курсах.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,76.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,10.