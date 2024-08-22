Ягеллония
Аякс
«Ягеллония»
Турнирное положение: в чемпионате Польши «Ягеллония» идет в числе лидеров с 9 очками после четырех туров.
Последние матчи: команда выступала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила норвежскому «Буде-Глимт» (0:1, 1:4).
Ягеллония — Аякс: коэффициенты букмекеров
В последнем матче национального чемпионата «Ягеллония» проиграла 2:4.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Не сыграют: серьезных потерь у поляков нет.
Состояние команды: последние три матча для «Ягеллонии» сложидись крайне неудачно. Команда оба матча проиграла «Буде-Глимт», а затем потерпела поражение в чемпионате.
Эти игры отчетливо выявили проблемы в обороне, было допущено много глупых ошибок, не уверенно действовал и вратарь Славомир Абрамович.
«Аякс»
Турнирное положение: легендарный клуб после двух туров идет в чемпионате Нидерландов в середине турнирной таблицы с 3 очками.
Последние матчи: в предыдущем раунде Лиги Европы «Аякс» в напряженном противостоянии смог пройти греческий «Панатинаикос» (1:0, 0:1), победив только в серии пенальти.
В последнем туре чемпионата было неожиданное поражение от НЕК (1:2) в гостях.
Не сыграют: травмированы Вейндаль, Расмуссен, Авила, но они не самые сильные потери.
Состояние команды: летом «Аякс» возглавил талантливый итальянский специались Франко Фариоли, последним клубом которого была «Ницца».
Сейчас он постепенно меняет лицо команды на более прагматичное, вводит в состав новых молодых футболистов и адаптирует новичков. По традиции в составе «Аякса» очень много талантов из собственной академии.
Статистика для ставок
- Соперники никогда ранее между собой не встречались
- «Ягеллония» проиграла три последних встречи с общей разницей 3-7
- «Аякс» в трех последних играх имеет такие показатели +1=1-1 и разницу 3-3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ягеллонии» дают 4,0, а на «Аякс» — 1,87, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,07, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.
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Прогноз: несмотря на то, что при Фариоли «Аякс» стал более закрытым, здесь все равно стоит ждать немало забитых мячей.
Голландцы гораздо выше классом, в составе немало индивидуально сильных футболистов, способных разобраться один на один и убежать на свободном пространстве. «Ягеллония» не будет сидеть в обороне, а постарается играть на встречных курсах.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,76.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,10.