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    Сможет ли «Хеккен» справиться с немцами?

    «Хеккен» — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года

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    «Хеккен»
    22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хеккен» и «Хайденхайм». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Хеккен

  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:00 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Хеккен»

    Турнирное положение: «Хеккен» не столь успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хеккен» имеет весьма ненадежные тылы. В 18 матчах шведского чемпионата в воротах команды побывал уже 31 мяч.

    Хеккен — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Хеккен» уверенно одолел «Броммапойкарну» (3:1).

    При этом команда чуть ранее не сумела переиграть «Пайде» (1:1). Зато в первом поединке эстонцы были деклассированы (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хеккен» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Шведы нынче находятся в приличной форме. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

    При этом «Хеккен» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент крайне неопытен в еврокубковых баталиях.

    Нет никаких сомнений, что шведы будут действовать первым номером. «Хеккен» в последних матчах преуспевал в плане реализации.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате еще не стартовала. А вот один раунд Кубка Германии уже пройден.

    Причем «Хайденхайм» легко разобрался со скромным «Виллингеном». В воротах соперника команда расписалась четырежды.

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    • Последние матчи: летом команда провела 7 контрольных поединков. В них она добыла 7 побед.

    А вот несколько раньше команда переиграла «Эспаньол» (2:1). Да и кипрский «Арис» был обыгран (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках немцы отличились 13 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: немцы, несмотря на отсутствие еврокубкового опыта, явно не собираются сдаваться. Да и в контрольных матчах «Хайденхайм» выглядел весьма прилично.

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    Нет сомнений, что немцы постараются сыграть на своих козырях. Да и в нынешнем сезоне команда пока только выигрывает.

    При этом «Хайденхайм» в спарринге одолел крепкую «Парму» (1:0). А вот остальные оппоненты были уж слишком скромными.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Немцы постараются преуспеть в атаке.

    Статистика для ставок

    • Немцы выиграли все 8 своих летних поединков

    • «Хеккен» не проигрывает в 7 матчах кряду

    • Шведы в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

    Прогноз: Шведы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Хеккен» в своих последних поединках превосходно выглядел в плане реализации.

    Ставка: Победа «Хеккена» за 3.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39

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    «Хеккен» — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.05
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