22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хеккен» и «Хайденхайм». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» не столь успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Хеккен» имеет весьма ненадежные тылы. В 18 матчах шведского чемпионата в воротах команды побывал уже 31 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Хеккен» уверенно одолел «Броммапойкарну» (3:1).

При этом команда чуть ранее не сумела переиграть «Пайде» (1:1). Зато в первом поединке эстонцы были деклассированы (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хеккен» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Шведы нынче находятся в приличной форме. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

При этом «Хеккен» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент крайне неопытен в еврокубковых баталиях.

Нет никаких сомнений, что шведы будут действовать первым номером. «Хеккен» в последних матчах преуспевал в плане реализации.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате еще не стартовала. А вот один раунд Кубка Германии уже пройден.

Причем «Хайденхайм» легко разобрался со скромным «Виллингеном». В воротах соперника команда расписалась четырежды.

Последние матчи: летом команда провела 7 контрольных поединков. В них она добыла 7 побед.

А вот несколько раньше команда переиграла «Эспаньол» (2:1). Да и кипрский «Арис» был обыгран (2:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках немцы отличились 13 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: немцы, несмотря на отсутствие еврокубкового опыта, явно не собираются сдаваться. Да и в контрольных матчах «Хайденхайм» выглядел весьма прилично.

Нет сомнений, что немцы постараются сыграть на своих козырях. Да и в нынешнем сезоне команда пока только выигрывает.

При этом «Хайденхайм» в спарринге одолел крепкую «Парму» (1:0). А вот остальные оппоненты были уж слишком скромными.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Немцы постараются преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

Немцы выиграли все 8 своих летних поединков

«Хеккен» не проигрывает в 7 матчах кряду

Шведы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

Прогноз: Шведы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Хеккен» в своих последних поединках превосходно выглядел в плане реализации.

Ставка: Победа «Хеккена» за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39