22 августа в первом поединке заключительной стадии отбора в Лиге конференций итальянская «Фиорентина» дома сыграет против венгерской «Пушкаш-Академи». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Коллектив из Флоренции прошлый розыгрыш чемпионата Италии завершил на восьмой строке и благодаря этому получил билет в ЛК.

Причем от седьмой позиции, которая давала уже билет в ЛЕ, «Фиорентина» отстала всего лишь на одно очко.

Последние матчи: На прошедших выходных «фиалки» стартовали в новом чемпионате страны, расписав гостевую мировую с новичком «Пармой» со счетом 1:1. До этого они провели аж восемь товарняков, выиграв четыре из них и всего раз уступив.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Напомним, что «Фиорентина» выходила в финалы двух предыдущих розыгрышей Лиги конференций, но оба раза там проигрывала.

Так, например, в прошлом финале данного турнира «фиалки» по итогам дополнительного времени уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

«Пушкаш-Академи»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал на третьей строке в чемпионате Венгрии и благодаря этому получил билет в еврокубке.

В новом же первенстве страны «Пушкаш-Академи» идет пока во главе таблицы, выиграв все четыре проведенные встречи.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «желто-синие» в рамках первенства страны на своем поле минимально выиграли у «МТК Будапешт» со счетом 1:0. Перед этим они в противостоянии с «Арарат-Армения» на предыдущей стадии отбора ЛК вышли победителями -3:3 и 1:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Пушкаш-Академи» в текущем розыгрыше Лиги конференций преодолел уже две стадии отбора. Сперва на отказе украинского «Днепра-1», а затем уже в борьбе на поле он сломил сопротивление «Арарат-Армении».

Отметим, что в новом сезоне коллектив еще не знал горечи поражений. За шесть проведенных матчей у него пять викторий и одна мировая.

Статистика для ставок

«Фиорентина» играла в двух предыдущих финалах Лиги конференций

«Пушкаш-Академи» всегда завершала борьбу в еврокубках на стадиях квалификации

Ранее между собой эти команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.25, победа «Пушкаш-Академи» — 12.10, ничья — 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Фиалки» значительно превосходят своего предстоящего оппонента в классе и на своем поле просто обязаны добывать уверенный выигрыш.

Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» с форой (-2) за 2.26.

Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что поединок выйдет весьма результативным и принесет больше трех забитых мячей.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.96.