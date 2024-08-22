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    «Фиалки» разгромят венгерский коллектив?

    Фиорентина — Пушкаш-Академи: прогноз и ставка (коэффициент 2.26) на футбол. 22/08/2024 в 21:00

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи»
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    Фиорентина«
    22 августа в первом поединке заключительной стадии отбора в Лиге конференций итальянская «Фиорентина» дома сыграет против венгерской «Пушкаш-Академи». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:00 Академия Пушкаша

    Академия Пушкаша

  • Фельчут
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Коллектив из Флоренции прошлый розыгрыш чемпионата Италии завершил на восьмой строке и благодаря этому получил билет в ЛК.

    Причем от седьмой позиции, которая давала уже билет в ЛЕ, «Фиорентина» отстала всего лишь на одно очко.

    Последние матчи: На прошедших выходных «фиалки» стартовали в новом чемпионате страны, расписав гостевую мировую с новичком «Пармой» со счетом 1:1. До этого они провели аж восемь товарняков, выиграв четыре из них и всего раз уступив.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Состояние команды: Напомним, что «Фиорентина» выходила в финалы двух предыдущих розыгрышей Лиги конференций, но оба раза там проигрывала.

    Так, например, в прошлом финале данного турнира «фиалки» по итогам дополнительного времени уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

    «Пушкаш-Академи»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал на третьей строке в чемпионате Венгрии и благодаря этому получил билет в еврокубке.

    В новом же первенстве страны «Пушкаш-Академи» идет пока во главе таблицы, выиграв все четыре проведенные встречи.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «желто-синие» в рамках первенства страны на своем поле минимально выиграли у «МТК Будапешт» со счетом 1:0. Перед этим они в противостоянии с «Арарат-Армения» на предыдущей стадии отбора ЛК вышли победителями -3:3 и 1:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Пушкаш-Академи» в текущем розыгрыше Лиги конференций преодолел уже две стадии отбора. Сперва на отказе украинского «Днепра-1», а затем уже в борьбе на поле он сломил сопротивление «Арарат-Армении».

    Отметим, что в новом сезоне коллектив еще не знал горечи поражений. За шесть проведенных матчей у него пять викторий и одна мировая.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» играла в двух предыдущих финалах Лиги конференций

    • «Пушкаш-Академи» всегда завершала борьбу в еврокубках на стадиях квалификации

    • Ранее между собой эти команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.25, победа «Пушкаш-Академи» — 12.10, ничья — 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Фиалки» значительно превосходят своего предстоящего оппонента в классе и на своем поле просто обязаны добывать уверенный выигрыш.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» с форой (-2) за 2.26.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что поединок выйдет весьма результативным и принесет больше трех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.96.

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    «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи». Ставки (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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