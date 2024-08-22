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    «Юргорден» — «Марибор». Прогноз и ставка (к. 2.00) на квалификацию Лиги конференций 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Марибор»
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    «Юргорден»
    22 августа в рамках 1-го матча финала квалификации Лиги конференций сыграют «Юргорден» и «Марибор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Юргорден

  • Стокгольм
    •  Юргорден 20:00 Марибор

    Марибор

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Юргорден»

    Путь к финалу: Команда начала свой путь в Лиге конференций с 1/4 финала. На этой стадии «Юргорден» прошел «Прогрес Нидеркорн», победив с общим счетом 3:1.

    Уже в полуфинале отбора Лиги конференций шведская команда одолела «Ильвес». В 1-м матче «Юргорден» сыграл вничью со своим соперником, а затем победил со счетом 3:1.

    Юргорден — Марибор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла АИКу со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме в рамках чемпионата Швеции. До этого «Юргорден» сыграл вничью с «Гетеборгом» (1:1).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда победила только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Юргорден» забил 5 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Юргорден» продолжает вести борьбу за высокие места в чемпионате Швеции. После 18-и туров команда занимает 3-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

    У «Юргордена» есть яркий нападающий, который дает результат. Дениз Хаммет забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи за 18 встреч в чемпионате Швеции, а также форвард забил 3 мяча в 4-х матчах Лиги конференций.

    «Марибор»

    Путь к финалу: Команда также начала свой путь в квалификации Лиги конференций со стадии четвертьфинала, где «Марибор» одолел «Университатя Крайова» с общим счетом 4:3.

    Уже в полуфинале команда встречалась с сербской «Войводиной», которую удалось пройти только в серии пенальти. Во 2-м матче противостояния «Марибор» обыграл своего соперника со счетом 4:2 в серии одиннадцатиметровых.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «Марибор» сыграл вничью с «Радомлье» со счетом 1:1, пропустив единственный гол на 61-й минуте. До этого команда обыграла «Муру» (2:1).

    У «Марибора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда трижды сыграла вничью и дважды победила.

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    Состояние команды: «Марибор» играет довольно надежно в обороне в последнее время, пропуская не больше 1-го гола за игру.

    В своем чемпионате команда стартовала довольно неплохо. После 4-х туров «Марибор» занимает 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе, имея 1 игру в запасе.

    Статистика для ставок

    • «Марибор» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Юргорден» не пробивал тотал 2.5 больше

    • В последних 5-и матчах на своем поле «Юргорден» проиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа «Марибора» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Судя по последним матчам, «Юргорден» и «Марибор» не отличаются результативностью.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: Обе забьют — нет за 2.00.

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    «Юргорден» — «Марибор». Прогноз и ставка (к. 2.00) на квалификацию Лиги конференций 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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