22 августа в рамках 1-го матча финала квалификации Лиги конференций сыграют «Юргорден» и «Марибор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юргорден»

Путь к финалу: Команда начала свой путь в Лиге конференций с 1/4 финала. На этой стадии «Юргорден» прошел «Прогрес Нидеркорн», победив с общим счетом 3:1.

Уже в полуфинале отбора Лиги конференций шведская команда одолела «Ильвес». В 1-м матче «Юргорден» сыграл вничью со своим соперником, а затем победил со счетом 3:1.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла АИКу со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме в рамках чемпионата Швеции. До этого «Юргорден» сыграл вничью с «Гетеборгом» (1:1).

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда победила только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Юргорден» забил 5 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Юргорден» продолжает вести борьбу за высокие места в чемпионате Швеции. После 18-и туров команда занимает 3-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

У «Юргордена» есть яркий нападающий, который дает результат. Дениз Хаммет забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи за 18 встреч в чемпионате Швеции, а также форвард забил 3 мяча в 4-х матчах Лиги конференций.

«Марибор»

Путь к финалу: Команда также начала свой путь в квалификации Лиги конференций со стадии четвертьфинала, где «Марибор» одолел «Университатя Крайова» с общим счетом 4:3.

Уже в полуфинале команда встречалась с сербской «Войводиной», которую удалось пройти только в серии пенальти. Во 2-м матче противостояния «Марибор» обыграл своего соперника со счетом 4:2 в серии одиннадцатиметровых.

Последние матчи: В прошлой встрече «Марибор» сыграл вничью с «Радомлье» со счетом 1:1, пропустив единственный гол на 61-й минуте. До этого команда обыграла «Муру» (2:1).

У «Марибора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда трижды сыграла вничью и дважды победила.

Состояние команды: «Марибор» играет довольно надежно в обороне в последнее время, пропуская не больше 1-го гола за игру.

В своем чемпионате команда стартовала довольно неплохо. После 4-х туров «Марибор» занимает 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе, имея 1 игру в запасе.

Статистика для ставок

«Марибор» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

В 4-х из 5-и последних матчей «Юргорден» не пробивал тотал 2.5 больше

В последних 5-и матчах на своем поле «Юргорден» проиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа «Марибора» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Судя по последним матчам, «Юргорден» и «Марибор» не отличаются результативностью.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

Ставка: Обе забьют — нет за 2.00.