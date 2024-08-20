20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Уралец» Нижний Тагил и «Амкар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уралец» — «Амкар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уралец» Нижний Тагил

Турнирное положение: Нижнетагильцы выступают в дивизионе Б второй лиги. Там команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Уралец» Нижний Тагил в 17 поединках сумел разжиться 20 очками. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре нижнетагильцы добыли лишь один зачетный балл. «Уралец» Нижний Тагил расписал мировую с «Оренбургом-2» (0:0).

До того команда уступила «Пари НН-2» (1:2). А вот чуть ранее нижнетагильцы с минимальным счетом переиграли «Акрон-2».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уралец» Нижний Тагил победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: нижнетагильцы без особых ресурсов выглядят достаточно скромно. Команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Единственный очный поединок с пермяками завершился для команды поражением. Нижнетагильцы в мае минимально уступили «Амкару».

Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

«Амкар»

Турнирное положение: Пермяки сражаются за подъем в дивизион А. На текущий момент команда находится на 1 месте.

Причем «Амкар» преуспевает в плане надежности тылов. В 17 матчах первенства команда пропустила в свои ворота лишь 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Амкар» уверенно расправился с «Пари НН-2» (2:0).

До того пермяки нанесли поражение барнаульское «Динамо» (2:0). А вот поединок с «Ностой» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкар» выиграл 4 раза. В них пермяки отличились 7 раз, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане игры и результатов. Да и проиграл пермский клуб всего 1 раз в первенстве.

При этом «Амкар» выиграл в 12 матчах первенства из 17. Вот только средняя результативность составляет менее 2 голов за матч — 26 мячей.

Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у пермяков огромная.

Очевидно, что «Амкар» будет агрессивно атаковать. Опытный форвард Евгений Тюкалов уже отличился 6 голами в текущем первенстве.

Статистика для ставок

Пермяки в среднем забивают менее 2 голов за матч

«Уралец» Нижний Тагил пропустил 21 мяч в 17 поединках первенства

Пермяки в мае минимально одолели «Уралец»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Амкар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

Прогноз: Пермяки выглядят сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

«Уралец» Нижний Тагил выглядит не столь монолитно, к тому же оборона команды частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Амкара» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.34