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    «Уралец» — «Амкар». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 августа 2024 года

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    «Амкар»
    20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Уралец» Нижний Тагил и «Амкар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уралец» — «Амкар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 20 Августа 2024 года

    Уралец

  • Нижний Тагил
    •  Уралец 15:00 Амкар

    Амкар

  • Пермь
    •

    «Уралец» Нижний Тагил

    Турнирное положение: Нижнетагильцы выступают в дивизионе Б второй лиги. Там команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Уралец» Нижний Тагил в 17 поединках сумел разжиться 20 очками. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 15 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре нижнетагильцы добыли лишь один зачетный балл. «Уралец» Нижний Тагил расписал мировую с «Оренбургом-2» (0:0).

    До того команда уступила «Пари НН-2» (1:2). А вот чуть ранее нижнетагильцы с минимальным счетом переиграли «Акрон-2».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уралец» Нижний Тагил победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: нижнетагильцы без особых ресурсов выглядят достаточно скромно. Команде явно не хватает пресловутой монолитности.

    Единственный очный поединок с пермяками завершился для команды поражением. Нижнетагильцы в мае минимально уступили «Амкару».

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

    «Амкар»

    Турнирное положение: Пермяки сражаются за подъем в дивизион А. На текущий момент команда находится на 1 месте.

    Причем «Амкар» преуспевает в плане надежности тылов. В 17 матчах первенства команда пропустила в свои ворота лишь 6 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Амкар» уверенно расправился с «Пари НН-2» (2:0).

    До того пермяки нанесли поражение барнаульское «Динамо» (2:0). А вот поединок с «Ностой» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкар» выиграл 4 раза. В них пермяки отличились 7 раз, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане игры и результатов. Да и проиграл пермский клуб всего 1 раз в первенстве.

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    При этом «Амкар» выиграл в 12 матчах первенства из 17. Вот только средняя результативность составляет менее 2 голов за матч — 26 мячей.

    Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у пермяков огромная.

    Очевидно, что «Амкар» будет агрессивно атаковать. Опытный форвард Евгений Тюкалов уже отличился 6 голами в текущем первенстве.

    Статистика для ставок

    • Пермяки в среднем забивают менее 2 голов за матч

    • «Уралец» Нижний Тагил пропустил 21 мяч в 17 поединках первенства

    • Пермяки в мае минимально одолели «Уралец»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Амкар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 4.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

    Прогноз: Пермяки выглядят сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

    «Уралец» Нижний Тагил выглядит не столь монолитно, к тому же оборона команды частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Амкара» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.34

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    «Уралец» — «Амкар». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Уралец» — «Амкар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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