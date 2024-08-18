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    Увезет ли «Ланс» победу из Анже?

    «Анже» — «Ланс». Прогноз и ставки (к. 1.87) на футбол, чемпионат Франции, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ланс»
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    Кевин Дансо («Ланс»)
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Анже» на своем поле примет «Ланс». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2024 года

    Анже

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Анже 18:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв вторую позицию в Лиге 2.

    Команда после 38-ми туров первенства отстала на шесть очков от ставшего победителем Лиги 2 «Осера», а также на три балла опередила третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».

    Анже — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от представителя Лиги 2 «Лорьяна» (1:2).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, которые были контрольными. Перед этим он проиграл «Ле Ману» (0:2) и «Ренну» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (в четырех контрольных и одном товарищеском), «Анже» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, и даже на своем поле ему будет сложно отобрать очки у фаворита.

    Луа Диони — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» в прошлом сезоне Лиги 1 занял седьмую строчку, что позволило ей выйти в Лигу конференций.

    Команда после 38-ми туров национального первенства на 10 очков отстала от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла от Лиги Европы.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разгромил английский «Лестер» (3:0).

    При этом в предыдущем контрольном поединке коллектив сумел обыграть представителя низших дивизионов Франции «Версаль» (3:1).

    Не сыграют: травмирован — Эль Айнауи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Ланс» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на успех в дуэли с новичком элитного дивизиона, который при этом проиграл три последних поединка.

    Элье Ваи, который перешел в «Марсель», был лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 прошлого сезона с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Ланса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «Анже» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех их последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ланса».

    Ставка: обе команды забьют за 1.90

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    «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Ланс» победу из Анже?
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