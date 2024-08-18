Анже
Ланс
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв вторую позицию в Лиге 2.
Команда после 38-ми туров первенства отстала на шесть очков от ставшего победителем Лиги 2 «Осера», а также на три балла опередила третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».
Анже — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от представителя Лиги 2 «Лорьяна» (1:2).
Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, которые были контрольными. Перед этим он проиграл «Ле Ману» (0:2) и «Ренну» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх (в четырех контрольных и одном товарищеском), «Анже» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, и даже на своем поле ему будет сложно отобрать очки у фаворита.
Луа Диони — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» в прошлом сезоне Лиги 1 занял седьмую строчку, что позволило ей выйти в Лигу конференций.
Команда после 38-ми туров национального первенства на 10 очков отстала от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла от Лиги Европы.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разгромил английский «Лестер» (3:0).
При этом в предыдущем контрольном поединке коллектив сумел обыграть представителя низших дивизионов Франции «Версаль» (3:1).
Не сыграют: травмирован — Эль Айнауи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Ланс» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Это говорит о хороших шансах гостей на успех в дуэли с новичком элитного дивизиона, который при этом проиграл три последних поединка.
Элье Ваи, который перешел в «Марсель», был лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 прошлого сезона с девятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Ланса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «Анже» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех их последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ланса».
Ставка: обе команды забьют за 1.90