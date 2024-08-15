Эльфсборг
Риека
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:1.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.
Эльфсборг — Риека: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 18-й тур шведской лиги, клуб обыграл дома ГАИС (2:1).
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными в разных турнирах.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
С такой формой у коллектива неплохие шансы пройти дальше, особенно если учесть то, что ответная игра состоится на его поле.
Джалал Абдуллай — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» довольствовалась ничьей в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 1:1.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если победит, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках хорватской лиги клуб сыграл вничью на выезде с «Вараждином» (0:0).
Сейчас у коллектива ничейная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги Европы и чемпионат Хорватии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Риека» ни разу не проиграла при двух победах и трех ничьих.
Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что грядущий поединок пройдет на поле его соперника, что явно усложняет задачу.
Два гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей «Эльфсборг» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Риеки» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Риека» не проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Риеки» — в 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних выездных поединках.
При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.
Ставка: «Риека» не проиграет за 1.89