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    Пройдет ли «Эльфсборг» «Риеку»?

    «Эльфсборг» — «Риека». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльфсборг» — «Риека»
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    Себастьян Холмен («Эльфсборг»)
    «Эльфсборг» на своем поле примет «Риеку» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Риека», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 20:00 Риека

    Риека

  • Риека
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    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Эльфсборг — Риека: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 18-й тур шведской лиги, клуб обыграл дома ГАИС (2:1).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными в разных турнирах.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    С такой формой у коллектива неплохие шансы пройти дальше, особенно если учесть то, что ответная игра состоится на его поле.

    Джалал Абдуллай — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» довольствовалась ничьей в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 1:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если победит, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках хорватской лиги клуб сыграл вничью на выезде с «Вараждином» (0:0).

    Сейчас у коллектива ничейная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги Европы и чемпионат Хорватии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Риека» ни разу не проиграла при двух победах и трех ничьих.

    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что грядущий поединок пройдет на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

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    Два гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Эльфсборг» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Риеки» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Риека» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Риеки» — в 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.

    Ставка: «Риека» не проиграет за 1.89

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    «Эльфсборг» — «Риека»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Эльфсборг» «Риеку»?
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