«Эльфсборг» на своем поле примет «Риеку» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Риека», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 18-й тур шведской лиги, клуб обыграл дома ГАИС (2:1).

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными в разных турнирах.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

С такой формой у коллектива неплохие шансы пройти дальше, особенно если учесть то, что ответная игра состоится на его поле.

Джалал Абдуллай — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека» довольствовалась ничьей в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 1:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если победит, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках хорватской лиги клуб сыграл вничью на выезде с «Вараждином» (0:0).

Сейчас у коллектива ничейная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги Европы и чемпионат Хорватии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Риека» ни разу не проиграла при двух победах и трех ничьих.

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что грядущий поединок пройдет на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

Два гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из 10-ти последних матчей «Эльфсборг» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Риеки» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Риека» не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Риеки» — в 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.

Ставка: «Риека» не проиграет за 1.89