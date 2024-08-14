Динамо
Динамо Мх
«Динамо» Москва
Турнирное положение: «Динамо» Москва стартовало в чемпионате достаточно неплохо. На данный момент команда расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Москва в 4 турах набрало 9 зачетных баллов. Команда Марцела Лички забила 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Динамо — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок москвичи провели неудачно. Команда Лички минимально уступила «Зениту».
До того «Динамо» Москва расправилась с «Акроном» (2:0). Вот только в первом туре группового этапа Кубка команда уступила «Спартаку» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Москва выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив 6 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь стабильно. Плюс Личка в Кубке явно даст отдохнуть нескольким лидерам.
При этом «Динамо» Москва явно постарается преуспеть на всех фронтах. Кадрового потенциала для этого должно хватить.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться преимуществом в опыте. Команда Лички явно постарается прибавить в созидательном аспекте.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: «Динамо» Махачкала обречено бороться за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 15 месте.
Причем «Динамо» Махачкала в 4 матчах чемпионата добыло 2 очка. Да и забила команда всего один мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде она уступила московскому «Локомотиву» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Пари НН» (0:1). А вот встреча в Кубке страны с «Крыльями Советов» завершилась викторией (1:0).
Вообще же, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах выиграло 1 раз. Забила в них команда всего лишь 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команде банально не хватает опыта. Да и состав у махачкалинцев не самый квалифицированный.
Плюс ко всему, команде трудновато даются голы. «Динамо» Махачкала обыграл только проблемные «крылышки», и лишь «Краснодару» дагестанцы дали бой (0:0).
Причем «Динамо» Махачкала не забивало в двух своих последних поединках. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.
Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Махачкалинцы намерены воспользоваться возможной ротацией состава соперника.
Статистика для ставок
- «Динамо» Махачкала не забивало в 2 своих последних матчах
- Москвичи в среднем забивают 2 гола за матч
- «Динамо» Махачкала проиграло в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.94 и 1.89.
- 2.02Ростов — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.80Фенербахче — Лилль: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Гости явно не преуспевают в плане реализации, да и вообще, москвичи выглядят в разы монолитнее.
«Динамо» Москва явно сильнее новичка элиты, и уж точно начнет поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.02