14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва стартовало в чемпионате достаточно неплохо. На данный момент команда расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Москва в 4 турах набрало 9 зачетных баллов. Команда Марцела Лички забила 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок москвичи провели неудачно. Команда Лички минимально уступила «Зениту».

До того «Динамо» Москва расправилась с «Акроном» (2:0). Вот только в первом туре группового этапа Кубка команда уступила «Спартаку» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Москва выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь стабильно. Плюс Личка в Кубке явно даст отдохнуть нескольким лидерам.

При этом «Динамо» Москва явно постарается преуспеть на всех фронтах. Кадрового потенциала для этого должно хватить.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться преимуществом в опыте. Команда Лички явно постарается прибавить в созидательном аспекте.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: «Динамо» Махачкала обречено бороться за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 15 месте.

Причем «Динамо» Махачкала в 4 матчах чемпионата добыло 2 очка. Да и забила команда всего один мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде она уступила московскому «Локомотиву» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Пари НН» (0:1). А вот встреча в Кубке страны с «Крыльями Советов» завершилась викторией (1:0).

Вообще же, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах выиграло 1 раз. Забила в них команда всего лишь 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команде банально не хватает опыта. Да и состав у махачкалинцев не самый квалифицированный.

Плюс ко всему, команде трудновато даются голы. «Динамо» Махачкала обыграл только проблемные «крылышки», и лишь «Краснодару» дагестанцы дали бой (0:0).

Причем «Динамо» Махачкала не забивало в двух своих последних поединках. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Махачкалинцы намерены воспользоваться возможной ротацией состава соперника.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала не забивало в 2 своих последних матчах

Москвичи в среднем забивают 2 гола за матч

«Динамо» Махачкала проиграло в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.94 и 1.89.

Прогноз: Гости явно не преуспевают в плане реализации, да и вообще, москвичи выглядят в разы монолитнее.

«Динамо» Москва явно сильнее новичка элиты, и уж точно начнет поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.02