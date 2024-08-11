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    Догонит ли «Палмейрас» «Фламенго»?

    «Фламенго» — «Палмейрас». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Палмейрас»
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    Давид Луис («Фламенго»)
    «Фламенго» на своем поле примет «Палмейрас» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 11 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Августа 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 22:00 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 34 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

    Команда на три очка отстает от лидера «Ботафого», а также на один балл опережает третью в таблице «Форталезу» и на три — своего нынешнего соперника.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл как раз «Палмейрасу» (0:1) в Кубке, но по сумме двух поединков вышел в четвертьфинал.

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Эввертон и де ла Крус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись Серию А и Кубок, «Фламенго» выиграл четырежды, но проиграл в двух самых последних поединках.

    Педро — лучший бомбардир команды и Серии А с 10-ю голами.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: По итогам 21-го матча «Палмейрас» занимает четвертое место в бразильской Серии А с 37 баллами и разницей мячей 28-17.

    Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, отставая на шесть очков от лидера «Ботафого», на три — от нынешнего соперника, а также на два — от третьей «Форталезы».

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: клуб в последней игре одержал победу. На своем поле в рамках Кубка он обыграл как раз «Фламенго» (1:0).

    Этот успех, впрочем, не позволил коллективу пробиться в четвертьфинал Кубка Бразилии, поскольку в первом матче он уступил 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Эстевао, Пикерес, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних двух поединках в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл после трех поражений кряду.

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    Это говорит о том, что гости постепенно приходят в себя, хотя единственная победа в их пяти последних матчах говорит об их не лучшей форме.

    Эстевао и Хосе Лопес — лучшие бомбардиры команды в турнире с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фламенго» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Фламенго» выиграл

    • в семи последних матчах «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Палмейраса» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в двух их последних домашних поединках.

    В шести из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Фламенго».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25

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