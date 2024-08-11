Фламенго
Палмейрас
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 34 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.
Команда на три очка отстает от лидера «Ботафого», а также на один балл опережает третью в таблице «Форталезу» и на три — своего нынешнего соперника.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл как раз «Палмейрасу» (0:1) в Кубке, но по сумме двух поединков вышел в четвертьфинал.
Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Эввертон и де ла Крус, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись Серию А и Кубок, «Фламенго» выиграл четырежды, но проиграл в двух самых последних поединках.
Педро — лучший бомбардир команды и Серии А с 10-ю голами.
«Палмейрас»
Турнирное положение: По итогам 21-го матча «Палмейрас» занимает четвертое место в бразильской Серии А с 37 баллами и разницей мячей 28-17.
Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, отставая на шесть очков от лидера «Ботафого», на три — от нынешнего соперника, а также на два — от третьей «Форталезы».
Последние матчи: клуб в последней игре одержал победу. На своем поле в рамках Кубка он обыграл как раз «Фламенго» (1:0).
Этот успех, впрочем, не позволил коллективу пробиться в четвертьфинал Кубка Бразилии, поскольку в первом матче он уступил 0:2.
Не сыграют: травмированы — Эстевао, Пикерес, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних двух поединках в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл после трех поражений кряду.
Это говорит о том, что гости постепенно приходят в себя, хотя единственная победа в их пяти последних матчах говорит об их не лучшей форме.
Эстевао и Хосе Лопес — лучшие бомбардиры команды в турнире с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Фламенго» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Фламенго» выиграл
- в семи последних матчах «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Палмейраса» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в двух их последних домашних поединках.
В шести из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Фламенго».
Ставка: только одна команда забьет за 2.25