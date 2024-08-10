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    «Алания» продлит серию фиаско «Енисея»

    «Алания» — «Енисей». Ставки (к. 2.22) и прогноз на чемпионат России 10 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Енисей»
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    «Алания»
    В 5-м туре первой российской лиги владикавказская «Алания» на своем поле примет «Енисей» из Красноярска. Встреча пройдет 10 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Августа 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 19:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: Владикавказский коллектив в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на восьмой строке, отстав даже от зоны плей-офф на шесть пунктов.

    В текущем же первенстве «Алания» набрала семь пунктов в четырех играх и находится на шестой строке в таблице.

    Алания — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «красно-желтые» в данном чемпионате с домашней мировой против «Уфы» 0:0, а затем они уступили на своем поле 0:1 «Родине», а также обыграли в гостевых встречах 1:0 «Тюмень» и 3:0 «СКА-Хабаровск» в прошлом туре.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого чемпионата «Алания» потерпела только одно фиаско за семь предыдущих поединков. Еще за это время она три раза побеждала и расписала такое же количество мировых исходов. И аж в трех случаях данного отрезка она не смогла забить.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Клуб из Красноярска в прошлом сезоне стал шестым, проиграв четыре очка зоне стыков.

    А в новом первенстве «Енисей» набрал только три очка в четырех матчах и расположился на 13 строке в таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Последние матчи: «Красно-синие» начали данный чемпионат с домашней виктории над «КАМАЗом» со счетом 2:1. После этого они проиграли три встречи кряду. Дома они уступили московскому «Торпедо»0 :1, а на выезде были повержены 0:1 «Соколом» и 1:2 тульским «Арсеналом».

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Енисей» проиграл свои три предыдущих поединка чемпионата. А перед этим коллектив имел 8-матчевую беспроигрышную серию в рамках первой лиги. За это время он выиграл пять раз и расписал три мировые. Причем за все эти 11 встреч команда только три раза уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • В новом первенстве «Алания» дома еще не побеждала

    • «Енисей» в этом чемпионата проиграл в гостях обе игры

    • В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:4.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алании» — 2.22, победа «Енисея» — 3.48, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Алания» наконец-то добудет первую домашнюю викторию в сезоне и обыграет кризисный «Енисей». К ому же в прошлом сезоне владикавказцы на своем поел обыгрывали этого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Алании» за 2.22.

    Прогноз: И также ждем от данного поединка обмена голами, потому что зачастую в очных противостояниях эти клубы огорчают друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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    «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» продлит серию фиаско «Енисея»
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