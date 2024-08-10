В 5-м туре первой российской лиги владикавказская «Алания» на своем поле примет «Енисей» из Красноярска. Встреча пройдет 10 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказский коллектив в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на восьмой строке, отстав даже от зоны плей-офф на шесть пунктов.

В текущем же первенстве «Алания» набрала семь пунктов в четырех играх и находится на шестой строке в таблице.

Последние матчи: Стартовали «красно-желтые» в данном чемпионате с домашней мировой против «Уфы» 0:0, а затем они уступили на своем поле 0:1 «Родине», а также обыграли в гостевых встречах 1:0 «Тюмень» и 3:0 «СКА-Хабаровск» в прошлом туре.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Еще с учетом прошлого чемпионата «Алания» потерпела только одно фиаско за семь предыдущих поединков. Еще за это время она три раза побеждала и расписала такое же количество мировых исходов. И аж в трех случаях данного отрезка она не смогла забить.

«Енисей»

Турнирное положение: Клуб из Красноярска в прошлом сезоне стал шестым, проиграв четыре очка зоне стыков.

А в новом первенстве «Енисей» набрал только три очка в четырех матчах и расположился на 13 строке в таблице.

Календарь и таблица ФНЛ

Последние матчи: «Красно-синие» начали данный чемпионат с домашней виктории над «КАМАЗом» со счетом 2:1. После этого они проиграли три встречи кряду. Дома они уступили московскому «Торпедо»0 :1, а на выезде были повержены 0:1 «Соколом» и 1:2 тульским «Арсеналом».

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Енисей» проиграл свои три предыдущих поединка чемпионата. А перед этим коллектив имел 8-матчевую беспроигрышную серию в рамках первой лиги. За это время он выиграл пять раз и расписал три мировые. Причем за все эти 11 встреч команда только три раза уходила с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

В новом первенстве «Алания» дома еще не побеждала

«Енисей» в этом чемпионата проиграл в гостях обе игры

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:4.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алании» — 2.22, победа «Енисея» — 3.48, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.54 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Алания» наконец-то добудет первую домашнюю викторию в сезоне и обыграет кризисный «Енисей». К ому же в прошлом сезоне владикавказцы на своем поел обыгрывали этого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Алании» за 2.22.

Прогноз: И также ждем от данного поединка обмена голами, потому что зачастую в очных противостояниях эти клубы огорчают друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.10.