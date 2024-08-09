Ньюкасл
Жирона
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь успешно. «Ньюкасл» финишировал на 7 месте в АПЛ.
При этом «Ньюкасл» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 18 матчах из 38. А вот в свои ворота «сороки» пропустили аж 62 мяча.
Ньюкасл — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом «сороки» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Причем «Ньюкасл» в своем последнем поединке уступил «Йокогаме Маринос» (0:2). А вот до того команда учинила разгром «Ураве» (4:1).
В 5 своих последних матчах «Ньюкасл» отличился 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: до последней коллизии «Ньюкасл» выиграл дважды кряду. А вот сборной звезд австралийской лиги команда уступила с неприличным счетом 0:8.
При этом «Ньюкасл» крайне нестабилен. Несмотря на наличие в составе ряда квалифицированных игроков, «сороки» все никак не проявят весь свой потенциал.
Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и пора бы «сорокам» возвращаться на победный путь.
«Жирона»
Турнирное положение: Эта команда провела сверхудачный минувший сезон. «Жирона» заняла итоговое 3 место в Примере.
При этом «Жирона» в 38 поединках настреляла 85 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 46 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 5 спаррингах каталонцы выиграли 1 раз при одной коллизии.
При этом «Жирона» в последней контрольной встрече сумела одолеть «Наполи» (2:0). А вот до того каталонцы разгромно уступили «Тулузе» (0:4).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 6 забитыми мячами. А вот пропустила команда на 2 гола больше.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Вот только оборона ошибается чересчур часто.
Вообще, «Жирона» прекрасно выглядит в атаке. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде натужно.
На игре команды явно скажется потеря Артема Довбика, перебравшегося в «Рому». Зато пока на месте его соотечественник Виктор Цыганков.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить во втором матче кряду у них точно присутствует.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» выиграл в 2 из 5 своих контрольных матчей
- «Жирона» победила в 1 из 5 своих летних спаррингов
- Каталонцы в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.
- 1.85Олимпия — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.98Корвинул — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Сороки» явно постараются прибавить в плане реализации.
«Жирона» только учится играть без Довбика, да и «Ньюкаслу» палец в рот не клади.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.85