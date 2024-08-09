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    «Сороки» заклюют «Жирону»

    «Ньюкасл» — «Жирона». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Жирона»
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    Кристиан Стуани
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Жирона». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2024 года

    Ньюкасл

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    •  Ньюкасл 21:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь успешно. «Ньюкасл» финишировал на 7 месте в АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 18 матчах из 38. А вот в свои ворота «сороки» пропустили аж 62 мяча.

    Ньюкасл — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом «сороки» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Причем «Ньюкасл» в своем последнем поединке уступил «Йокогаме Маринос» (0:2). А вот до того команда учинила разгром «Ураве» (4:1).

    В 5 своих последних матчах «Ньюкасл» отличился 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: до последней коллизии «Ньюкасл» выиграл дважды кряду. А вот сборной звезд австралийской лиги команда уступила с неприличным счетом 0:8.

    При этом «Ньюкасл» крайне нестабилен. Несмотря на наличие в составе ряда квалифицированных игроков, «сороки» все никак не проявят весь свой потенциал.

    Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и пора бы «сорокам» возвращаться на победный путь.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Эта команда провела сверхудачный минувший сезон. «Жирона» заняла итоговое 3 место в Примере.

    При этом «Жирона» в 38 поединках настреляла 85 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 46 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 5 спаррингах каталонцы выиграли 1 раз при одной коллизии.

    При этом «Жирона» в последней контрольной встрече сумела одолеть «Наполи» (2:0). А вот до того каталонцы разгромно уступили «Тулузе» (0:4).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 6 забитыми мячами. А вот пропустила команда на 2 гола больше.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Вот только оборона ошибается чересчур часто.

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    Вообще, «Жирона» прекрасно выглядит в атаке. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде натужно.

    На игре команды явно скажется потеря Артема Довбика, перебравшегося в «Рому». Зато пока на месте его соотечественник Виктор Цыганков.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить во втором матче кряду у них точно присутствует.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» выиграл в 2 из 5 своих контрольных матчей

    • «Жирона» победила в 1 из 5 своих летних спаррингов

    • Каталонцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.

    Прогноз: «Сороки» явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Жирона» только учится играть без Довбика, да и «Ньюкаслу» палец в рот не клади.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.85

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