8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Легия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брондбю»

Турнирное положение: «Брондбю» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Брондбю» в 3 стартовых турах набрал 7 очков. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Дании команда добыла 3 очка. «Брондбю» уверенно переиграл «Люнгбю» (2:0).

Причем до того «Брондбю» в квалификации Лиги конференций прошел косовский барьер. Датчане переиграли «Лапи» (6:0, 2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Датский клуб смотрится весьма прилично. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей подряд.

При этом «Брондбю» уже пересекался с «Легией». Обе очных встречи завершились подписанием мировых.

Очевидно, что датчане будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Легия»

Турнирное положение: Поляки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Легия» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

Причем «Легия» не столь успешно стартовала в чемпионате Польши. Команда сейчас находится на 5 позиции в турнирной таблице.

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла валлийский «Карнарвон». В первой встрече поляки выиграли со счетом 6:0, а затем добили соперника (5:0).

В минувшем туре своего чемпионата «Легия» уступила. Дома команда не сумела справиться с «Пястом» Гливице (1:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Легии» отличились 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сверхуверенный проход валлийского барьера явно не расхолодит команду. Да и с датчанами «Легия» вполне способна потягаться.

До последней коллизии команда выиграла 5 матчей кряду. Причем в 4 последних победных поединках поляки не пропустили ни разу.

При этом «Легия» имеет довольно качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контрвыпады. Да и в атаке поляки способны прибавить.

Статистика для ставок

«Легия» до последнего поражения выиграла в 5 матчах кряду

«Брондбю» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Датчане в 3 своих последних матчах забивали по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.82 и 1.96.

Прогноз: Бельгийцы явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.

Поляки слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче допустили немало ошибок в обороне.

Ставка: Победа «Брондбю» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08