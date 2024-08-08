Брондбю
Легия
«Брондбю»
Турнирное положение: «Брондбю» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Брондбю» в 3 стартовых турах набрал 7 очков. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами.
Брондбю — Легия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Дании команда добыла 3 очка. «Брондбю» уверенно переиграл «Люнгбю» (2:0).
Причем до того «Брондбю» в квалификации Лиги конференций прошел косовский барьер. Датчане переиграли «Лапи» (6:0, 2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Датский клуб смотрится весьма прилично. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей подряд.
При этом «Брондбю» уже пересекался с «Легией». Обе очных встречи завершились подписанием мировых.
Очевидно, что датчане будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.
«Легия»
Турнирное положение: Поляки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Легия» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.
Причем «Легия» не столь успешно стартовала в чемпионате Польши. Команда сейчас находится на 5 позиции в турнирной таблице.
Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла валлийский «Карнарвон». В первой встрече поляки выиграли со счетом 6:0, а затем добили соперника (5:0).
В минувшем туре своего чемпионата «Легия» уступила. Дома команда не сумела справиться с «Пястом» Гливице (1:2).
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Легии» отличились 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сверхуверенный проход валлийского барьера явно не расхолодит команду. Да и с датчанами «Легия» вполне способна потягаться.
До последней коллизии команда выиграла 5 матчей кряду. Причем в 4 последних победных поединках поляки не пропустили ни разу.
При этом «Легия» имеет довольно качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контрвыпады. Да и в атаке поляки способны прибавить.
Статистика для ставок
- «Легия» до последнего поражения выиграла в 5 матчах кряду
- «Брондбю» не проигрывал в 5 своих последних поединках
- Датчане в 3 своих последних матчах забивали по 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.82 и 1.96.
- 1.78Брага — Серветт: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Бельгийцы явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.
Поляки слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче допустили немало ошибок в обороне.
Ставка: Победа «Брондбю» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08