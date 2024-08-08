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    «Брондбю» оперативно расправится с поляками

    «Брондбю» — «Легия». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 8 августа 2024 года

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    «Брондбю»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Легия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Брондбю

  • Брондбю
    •  Брондбю 20:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Брондбю»

    Турнирное положение: «Брондбю» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Брондбю» в 3 стартовых турах набрал 7 очков. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами.

    Брондбю — Легия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Дании команда добыла 3 очка. «Брондбю» уверенно переиграл «Люнгбю» (2:0).

    Причем до того «Брондбю» в квалификации Лиги конференций прошел косовский барьер. Датчане переиграли «Лапи» (6:0, 2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Датский клуб смотрится весьма прилично. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей подряд.

    При этом «Брондбю» уже пересекался с «Легией». Обе очных встречи завершились подписанием мировых.

    Очевидно, что датчане будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Легия»

    Турнирное положение: Поляки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Легия» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

    Причем «Легия» не столь успешно стартовала в чемпионате Польши. Команда сейчас находится на 5 позиции в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла валлийский «Карнарвон». В первой встрече поляки выиграли со счетом 6:0, а затем добили соперника (5:0).

    В минувшем туре своего чемпионата «Легия» уступила. Дома команда не сумела справиться с «Пястом» Гливице (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Легии» отличились 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сверхуверенный проход валлийского барьера явно не расхолодит команду. Да и с датчанами «Легия» вполне способна потягаться.

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    До последней коллизии команда выиграла 5 матчей кряду. Причем в 4 последних победных поединках поляки не пропустили ни разу.

    При этом «Легия» имеет довольно качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контрвыпады. Да и в атаке поляки способны прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Легия» до последнего поражения выиграла в 5 матчах кряду

    • «Брондбю» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Датчане в 3 своих последних матчах забивали по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.82 и 1.96.

    Прогноз: Бельгийцы явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.

    Поляки слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче допустили немало ошибок в обороне.

    Ставка: Победа «Брондбю» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    «Брондбю» — «Легия»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Брондбю» оперативно расправится с поляками
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