Спарта П
Стяуа
«Спарта» Прага
Турнирное положение: «Спарта» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Чехии прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти ирландский «Шемрок Роверс» с общим счетом 6:2.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур чешской лиги, клуб обыграл «Дуклу» со счетом 2:0.
Этот успех стал для хозяев пятым кряду в поединках, которые пришлись на разные турниры — Лигу чемпионов и чешское первенство.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Спарта» Прага ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.
С такой формой хозяева выглядят фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.
Шесть голов команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.
Стяуа
Турнирное положение: Стяуа вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии прошлого сезона.
Команда начала борьбу в турнире с первого раунда отбора, в котором прошла «Виртус» из Сан-Марино, после чего в следующем круге справился с «Маккаби» Тель-Авив из Израиля.
Последние матчи: в своей прошлой игре вне Лиги чемпионов в рамках румынского первенства клуб на своем поле проиграл «Оцелулу» со счетом 0:2.
Эта неудача стала единственной в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, при шести победах и трех ничьих.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Стяуа выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Дариус Олару и Давид Микулеску — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Спарты» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Спарты» обе команды забили
- в девяти из 10-ти последних матчей ФКСБ не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа ФКСБ — в 6.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.
И хотя в трех последних играх гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в пяти из семи последних матчей «Спарты» было именно так.
Ставка: обе команды забьют за 1.95