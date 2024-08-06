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    Обыграет ли «Спарта» Прага «Стяуа»?

    «Спарта» Прага — Стяуа. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — Стяуа
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    Вильям Батен («Стяуа»)
    «Спарта» Прага на своем поле примет ФКСБ в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — Стяуа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 21:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
    •

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: «Спарта» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Чехии прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти ирландский «Шемрок Роверс» с общим счетом 6:2.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур чешской лиги, клуб обыграл «Дуклу» со счетом 2:0.

    Этот успех стал для хозяев пятым кряду в поединках, которые пришлись на разные турниры — Лигу чемпионов и чешское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Спарта» Прага ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

    С такой формой хозяева выглядят фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.

    Шесть голов команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Стяуа

    Турнирное положение: Стяуа вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии прошлого сезона.

    Команда начала борьбу в турнире с первого раунда отбора, в котором прошла «Виртус» из Сан-Марино, после чего в следующем круге справился с «Маккаби» Тель-Авив из Израиля.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре вне Лиги чемпионов в рамках румынского первенства клуб на своем поле проиграл «Оцелулу» со счетом 0:2.

    Эта неудача стала единственной в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, при шести победах и трех ничьих.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Стяуа выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Дариус Олару и Давид Микулеску — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Спарты» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Спарты» обе команды забили

    • в девяти из 10-ти последних матчей ФКСБ не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа ФКСБ — в 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних играх гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита обещает стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в пяти из семи последних матчей «Спарты» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95

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    «Спарта» Прага — Стяуа: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Спарта» Прага «Стяуа»?
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