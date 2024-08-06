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    По силам ли «Мальме» ПАОК?

    «Мальме» — ПАОК. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — ПАОК
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    Лассер Берг Йонсен
    «Мальме» на своем поле примет ПАОК в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
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    «Мальме»

    Турнирное положение: «Мальме» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Швеции 2023 года.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти фарерский «Клаксвик» с общим счетом 6:4.

    Мальмё — ПАОК: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Клаксвиком», клуб проиграл со счетом 2:3.

    Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Швеции, где занимает первую строчку, и квалификацию Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Мальме» проиграл три раза при двух победах.

    Это явно не лучшая форма коллектива, который проиграл два последних матча, так что с такими результатами ему будет сложно победить.

    Лассер Берг Йонсен и Уго Болин — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Греции прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти боснийский «Борац» с общим счетом 4:2.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Борацом», клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива, которые пришлись на его противостояние против боснийским соперником в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ПАОК трижды проиграл при двух победах.

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    Константинос Кульеракис — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Мальме» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Мальме» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах ПАОК выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.45, победа ПАОКа — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних поединков.

    В то же время, в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Мальме» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Мальме» — ПАОК: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. По силам ли «Мальме» ПАОК?
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