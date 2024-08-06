«Мальме» на своем поле примет ПАОК в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальме»

Турнирное положение: «Мальме» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Швеции 2023 года.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти фарерский «Клаксвик» с общим счетом 6:4.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Клаксвиком», клуб проиграл со счетом 2:3.

Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Швеции, где занимает первую строчку, и квалификацию Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Мальме» проиграл три раза при двух победах.

Это явно не лучшая форма коллектива, который проиграл два последних матча, так что с такими результатами ему будет сложно победить.

Лассер Берг Йонсен и Уго Болин — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Греции прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти боснийский «Борац» с общим счетом 4:2.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Борацом», клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива, которые пришлись на его противостояние против боснийским соперником в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ПАОК трижды проиграл при двух победах.

Константинос Кульеракис — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Мальме» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Мальме» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах ПАОК выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.45, победа ПАОКа — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних поединков.

В то же время, в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Мальме» было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05