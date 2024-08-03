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    «Торпедо» быстро поставит на место дерзкого новичка

    «Торпедо» — «Чайка». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Чайка»
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    «Торпедо»
    3 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 15:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» весьма неплохо стартовало в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» в трех поединках набрало 7 очков. А вот пропустила команда Олега Кононова всего лишь 1 мяч.

    Торпедо — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила всего один раз. А вот отличились волгоградцы всего двумя забитыми мячами.

    В стартовом поединке «Торпедо» разгромило хабаровчан (4:0). А вот затем случилась ничья с «Ротором» (1:1) и минимальная виктория над «Енисеем».

    Вообще, в 5 своих последних матчах торпедовцы выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Торпедовцы уж точно поборются за одну из прямых путевок в РПЛ. Да и забивают москвичи в среднем 2 гола за матч.

    Поединки против «Чайки» для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Торпедо» дважды выиграло и дважды проиграло.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою третью победу в сезоне. Да и Игорь Горбунов отличился уже 2 точными выстрелами.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Новичок элиты начал за здравие. Песчанокопцы взгромоздились на 2 место в турнирной таблице.

    Причем «Чайка» весьма выгодно выглядит в атаке. Подопечные Дмитрия Пятибратова настреляла 7 мячей в 3 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда показала себя во всей красе. «Чайка» учинила разгром крепкому «Нефтехимику» (4:0).

    До того команда переиграла еще и ершистых «моряков» (2:1). А вот в первом туре подопечные Пятибратова подписали мировую с «Соколом» (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Чайка» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и в плане созидания песчанокопцы только прибавляют.

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    При этом в двух последних очных поединках «Чайка» обыгрывала москвичей. А вот последнее поражение от торпедовцев случилась еще 4 года назад.

    У песчанокопцев сейчас лучшая атака в лиге. Так что в столицу новичок едет явно не для банального сидения в обороне.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у команды Пятибратова не отнять.

    Статистика для ставок

    • «Чайка» забивает чаще всех в лиге — 7 мячей

    • «Торпедо» не проигрывало в 6 своих последних матчах

    • Обе команды в трех первых турах не потерпели ни единого поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.76.

    Прогноз: Торпедовцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Москвичи явно не допустят недооценки соперника, плюс постараются быстро воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Торпедо» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» быстро поставит на место дерзкого новичка
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