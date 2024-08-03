3 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» весьма неплохо стартовало в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» в трех поединках набрало 7 очков. А вот пропустила команда Олега Кононова всего лишь 1 мяч.

Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила всего один раз. А вот отличились волгоградцы всего двумя забитыми мячами.

В стартовом поединке «Торпедо» разгромило хабаровчан (4:0). А вот затем случилась ничья с «Ротором» (1:1) и минимальная виктория над «Енисеем».

Вообще, в 5 своих последних матчах торпедовцы выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы уж точно поборются за одну из прямых путевок в РПЛ. Да и забивают москвичи в среднем 2 гола за матч.

Поединки против «Чайки» для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Торпедо» дважды выиграло и дважды проиграло.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою третью победу в сезоне. Да и Игорь Горбунов отличился уже 2 точными выстрелами.

«Чайка»

Турнирное положение: Новичок элиты начал за здравие. Песчанокопцы взгромоздились на 2 место в турнирной таблице.

Причем «Чайка» весьма выгодно выглядит в атаке. Подопечные Дмитрия Пятибратова настреляла 7 мячей в 3 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда показала себя во всей красе. «Чайка» учинила разгром крепкому «Нефтехимику» (4:0).

До того команда переиграла еще и ершистых «моряков» (2:1). А вот в первом туре подопечные Пятибратова подписали мировую с «Соколом» (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Чайка» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и в плане созидания песчанокопцы только прибавляют.

При этом в двух последних очных поединках «Чайка» обыгрывала москвичей. А вот последнее поражение от торпедовцев случилась еще 4 года назад.

У песчанокопцев сейчас лучшая атака в лиге. Так что в столицу новичок едет явно не для банального сидения в обороне.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у команды Пятибратова не отнять.

Статистика для ставок

«Чайка» забивает чаще всех в лиге — 7 мячей

«Торпедо» не проигрывало в 6 своих последних матчах

Обе команды в трех первых турах не потерпели ни единого поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.76.

Прогноз: Торпедовцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Москвичи явно не допустят недооценки соперника, плюс постараются быстро воспользоваться преимуществом своего поля.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04