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    «Тобол» завершит выступление в еврокубках?

    «Тобол» — «Санкт-Галлен». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Санкт-Галлен»
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    «Санкт-Галлен» — «Тобол»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Тобол» — «Санкт-Галлен». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 19:00 Санкт-Галлен

    Санкт-Галлен

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Тобол»

    Турнирная таблица: «Тобол» занимает 5 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 13 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 18 агвуста против команды «Жетысу».

    Последние матчи: В Лиге конференций у «Тобола» игра не складывается. В первом матче против «Санкт-Галлена» клуб из Казахстана проиграл (1:4).

    Тобол — Санкт-Галлен: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.753.561.98Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5). В ответной игре казахи выиграли у «Ружомберока» (1:0).

    «Санкт-Галлен»

    Турнирная таблица: «Санкт-Галлен» получил путёвку в Лигу конференций, как пятый клуб Швейцарии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 57 пунктов.

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    • Новый сезон уже стартовал, в первом туре «Санкт-Галлен» потерпел фиаско в матче против клуба «Винтертур» (0:1), во втором туре участник Лиги конференций разгромил «Янг Бойз» (4:0).

    Последние матчи: «Санкт-Галлен» фактически обеспечил себе участие в 3-м раунде Лиги конференций. Швйцарцы разгромили «Тобол» со счётом 4:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Тобол» одержал две победы

    • «Санкт-Галлен» — «Тобол» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа «Тобола» — в 3.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Тоболу» будет сложно отойти после вылета из Лиги Европы, так что «Санкт-Галлен» может воспользоваться деморализованным состоянием соперника и в ответном матче второго раунда Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (-1) с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: Есть вероятность, что «Тобол» и «Санкт-Галлен» не закроются и устроят футбольное шоу.

    Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.

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