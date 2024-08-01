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    «Иберия» добьётся уверенной победы?

    «Партизани» — «Иберия». Ставка (к. 3.28) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Партизани» — «Иберия»
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    «Стяуа» — «Сабуртало»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Партизани» — «Иберия». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Иберия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Партизани

  • Тирана
    •  Партизани 21:00 Иберия 1999

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •

    «Партизани»

    Турнирная таблица: В чемпионате Албании «Партизани» занял итоговое 2 место с 63 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Партизани» одержал победу над мальтийским клубом «Марсакслокк» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    Партизани — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров

    Второй раунд для албанского клуба стартовал неудачно, «Партизина» на выезде проиграл «Иберии» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Партизани» провёл три товарищеских матча, обыграв «Шкендию» (2:1), сыграв вничью с «Лапи» (0:0) и проиграв «Струге» (0:1).

    «Иберия»

    Турнирная таблица: «Иберия» — обладатель Кубка Грузии, в финале «Сабуртало» (экс-название команды) одержало победу над «Динамо» Батуми (1:0). Эта победа позволило «Иберии» квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

    В чемпионате Грузии «Иберия» занимает 3 место с 32 набранными очками. В 18 туре высшей лиги «Иберия» уступила «Самгурали» (1:2).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Иберия» одержала первую победу, переиграв «Партизани» (2:0). После еврокубкового матча «Сабуртало» сыграло в Кубке Грузии, уступив «Динамо» Тбилиси (1:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

    • В 2022 «Иберия» и «Партизани» играли в квалификации Лиги конференций

    • По сумме двух встреч счет был ничейным (1:1). «Иберия» выиграла дуэль по пенальти (5:4)

    • Лига конференций, сезон 2024/2025. «Иберия» — «Партизани» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.54, а победа «Иберии» — в 4.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: «Иберия» к поединку против албанского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на форе гостей.

    Ставка: Фора «Иберии» (0) с коэффициентом 3.28.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.

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    «Партизани» — «Иберия»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Иберия» добьётся уверенной победы?
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