Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Партизани» — «Иберия». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Иберия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Партизани»

Турнирная таблица: В чемпионате Албании «Партизани» занял итоговое 2 место с 63 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Партизани» одержал победу над мальтийским клубом «Марсакслокк» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

Второй раунд для албанского клуба стартовал неудачно, «Партизина» на выезде проиграл «Иберии» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: В летнее межсезонье «Партизани» провёл три товарищеских матча, обыграв «Шкендию» (2:1), сыграв вничью с «Лапи» (0:0) и проиграв «Струге» (0:1).

«Иберия»

Турнирная таблица: «Иберия» — обладатель Кубка Грузии, в финале «Сабуртало» (экс-название команды) одержало победу над «Динамо» Батуми (1:0). Эта победа позволило «Иберии» квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

В чемпионате Грузии «Иберия» занимает 3 место с 32 набранными очками. В 18 туре высшей лиги «Иберия» уступила «Самгурали» (1:2).

Последние матчи: В Лиге конференций «Иберия» одержала первую победу, переиграв «Партизани» (2:0). После еврокубкового матча «Сабуртало» сыграло в Кубке Грузии, уступив «Динамо» Тбилиси (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

В 2022 «Иберия» и «Партизани» играли в квалификации Лиги конференций

По сумме двух встреч счет был ничейным (1:1). «Иберия» выиграла дуэль по пенальти (5:4)

Лига конференций, сезон 2024/2025. «Иберия» — «Партизани» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.54, а победа «Иберии» — в 4.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.73 соответственно.

Прогноз: «Иберия» к поединку против албанского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на форе гостей.

Ставка: Фора «Иберии» (0) с коэффициентом 3.28.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.