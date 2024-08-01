Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Пафос» — «Жальгирис». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Жальгирис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирная таблица: Новый сезон на Кипре ещё не стартовал, первую игру чемпионата «Пафос» проведёт против дома против клуба «Неа Саламина» 24 августа. Путёвку в еврокубки клуб завоевал после победы в Кубке страны, обыграв «Омонию» в финале со счётом 3:0.

Последние матчи: Еврокампанию «Пафос» начал с Лиги Европы, киприоты потерпели крупное фиаско в противостоянн со шведским «Эльфсборгом» (2:5 — дома, 0:3 — в гостях).

Из Лиги Европы киприоты перебрались в Лигу конференций. В третьем по значимости еврокубке «Пафос» потерпел поражение в матче против литовского «Жальгириса» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Пафос» в еврокубках не участвовал.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает первое место, набрав 49 очков. В 22 туре внутреннего первенства виц-чемпион своей страны уступил команде «Кауно Жальгирис» (0:1).

Последние матчи: «Жальгирис» одержал третью победу подряд, к слову все в отборе Лиги конференций. Литовцы на этот раз нанесли поражение «Пафосу» (2:1). В составе победителей дублем отметился Антал.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Квалификация: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» одержал победу над финским коллективом ВПС (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Статистика для ставок

«Пафос» проиграл в третьем матче подряд

Победная серия «Жальгириса» состоит из трёх матчей

«Жальгирис» — «Пафос» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.98, а победа «Жальгириса» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.84 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Жальгирис» хоть и не фаворит пары, но к поединку против кипрского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на том, что команда из Литвы не проиграет.

Ставка: «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 2.28.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.