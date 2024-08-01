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    Справится ли «Риека» с «Хунедоарой»?

    «Риека» — «Корвинул Хунедоара». Прогноз и ставки (к. 2.10) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги Европы, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Корвинул Хунедоара»
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    Мариус Лупу
    1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Риека» и «Корвинул Хунедоара». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Корвинул Хунедоара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 21:00 Корвинул

    Корвинул

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в чемпионате Хорватии.

    Команда по итогам 36-ти туров чемпионата прошлой кампании заняла вторую позицию, отстав от ставшего чемпионом «Динамо» Загреб на восемь очков.

    Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы разошелся на выезде миром с нынешним соперником (0:0).

    Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах (официальных и контрольных) «Риека» выиграла лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, ведь в последнее время он редко выигрывает, тогда как в грядущем поединке его устроит лишь победа.

    Нико Янкович — лучший бомбардир команды в хорватской лиге прошлого сезона с 11 голами, что позволило ему стать четвертым в списке снайперов всего первенства.

    «Корвинул Хунедоара»

    «Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона, хотя выступала и продолжает выступать во втором дивизионе.

    В первом раунде отбора данного еврокубка команда прошла венгерский «Пакш». После разгрома соперника на выезде она уступила дома со счетом 0:2 и вышла в следующий круг.

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    • Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы дома разошелся миром с «Риекой» (0:0).

    Трем поединкам в квалификации Лиги Европы предшествовала игра коллектива в Суперкубке Румынии, в котором он был разгромлен чемпионом ФКСБ.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в (официальных и контрольных) «Корвинул Хунедоара» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Мариус Лупу — лучший бомбардир команды в четырех первых ее матчах нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Риеки» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Риеки» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа «Корвинула Хунедоары» — в 6.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    В то же время, в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» было именно так.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    «Риека» — «Корвинул Хунедоара»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Риека» с «Хунедоарой»?
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