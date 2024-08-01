1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Риека» и «Корвинул Хунедоара». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Корвинул Хунедоара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в чемпионате Хорватии.

Команда по итогам 36-ти туров чемпионата прошлой кампании заняла вторую позицию, отстав от ставшего чемпионом «Динамо» Загреб на восемь очков.

Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы разошелся на выезде миром с нынешним соперником (0:0).

Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах (официальных и контрольных) «Риека» выиграла лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, ведь в последнее время он редко выигрывает, тогда как в грядущем поединке его устроит лишь победа.

Нико Янкович — лучший бомбардир команды в хорватской лиге прошлого сезона с 11 голами, что позволило ему стать четвертым в списке снайперов всего первенства.

«Корвинул Хунедоара»

«Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона, хотя выступала и продолжает выступать во втором дивизионе.

В первом раунде отбора данного еврокубка команда прошла венгерский «Пакш». После разгрома соперника на выезде она уступила дома со счетом 0:2 и вышла в следующий круг.

Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы дома разошелся миром с «Риекой» (0:0).

Трем поединкам в квалификации Лиги Европы предшествовала игра коллектива в Суперкубке Румынии, в котором он был разгромлен чемпионом ФКСБ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в (официальных и контрольных) «Корвинул Хунедоара» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Мариус Лупу — лучший бомбардир команды в четырех первых ее матчах нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Риеки» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Риеки» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа «Корвинула Хунедоары» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.

В то же время, в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» было именно так.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35