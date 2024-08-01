Риека
Корвинул
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в чемпионате Хорватии.
Команда по итогам 36-ти туров чемпионата прошлой кампании заняла вторую позицию, отстав от ставшего чемпионом «Динамо» Загреб на восемь очков.
Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы разошелся на выезде миром с нынешним соперником (0:0).
Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах (официальных и контрольных) «Риека» выиграла лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, ведь в последнее время он редко выигрывает, тогда как в грядущем поединке его устроит лишь победа.
Нико Янкович — лучший бомбардир команды в хорватской лиге прошлого сезона с 11 голами, что позволило ему стать четвертым в списке снайперов всего первенства.
«Корвинул Хунедоара»
«Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона, хотя выступала и продолжает выступать во втором дивизионе.
В первом раунде отбора данного еврокубка команда прошла венгерский «Пакш». После разгрома соперника на выезде она уступила дома со счетом 0:2 и вышла в следующий круг.
Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы дома разошелся миром с «Риекой» (0:0).
Трем поединкам в квалификации Лиги Европы предшествовала игра коллектива в Суперкубке Румынии, в котором он был разгромлен чемпионом ФКСБ.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в (официальных и контрольных) «Корвинул Хунедоара» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Мариус Лупу — лучший бомбардир команды в четырех первых ее матчах нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Риеки» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Риеки» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа «Корвинула Хунедоары» — в 6.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.
В то же время, в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Корвинула Хунедоары» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35