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    Пройдет ли «Серкль Брюгге» «Килмарнок»?

    «Серкль Брюгге» — «Килмарнок». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги Европы, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Серкль Брюгге» — «Килмарнок»
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    Казим Олаигбе
    1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Серкль Брюгге» и «Килмарнок». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Килмарнок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •  Серкль Брюгге 21:00 Килмарнок

    Килмарнок

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Серкль Брюгге» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии.

    В первой игре данного этапа отбора команда разошлась миром с нынешним соперником с результатом 1:1, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

    Серкль Брюгге — Килмарнок: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого тура бельгийской лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Вестерло» (0:3).

    Эта неудача прервала мини-серию ничьих коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (официальных и контрольных) «Серкль Брюгге» ни разу не выиграл при двух ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, ведь победы, которая ему нужна в грядущем поединке, у него нет вот уже как три матча кряду.

    Казим Олаигбе — автор единственного гола команды в ее двух первых играх сезона.

    «Килмарнок»

    Турнирное положение: «Килмарнок» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в шотландской Премьер-лиге.

    Команда по итогам 38-ми туров чемпионата прошлой кампании заняла четвертую позицию, отстав от третьей позиции на 12 баллов.

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    • Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы разошелся миром с «Серкль Брюгге» (1:1).

    Эта ничья прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, два из которых были товарищескими, а третий — официальным.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в (официальных и контрольных) «Килмарнок» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Дэвид Уотсон — автор единственного гола команды в одном ее матче нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Серкль Брюгге» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Килмарнок» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.50, победа «Килмарнока» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    В то же время, в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех их последних матчах было именно так.

    Ставка: «Килмарнок» не проиграет за 2.40

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    «Серкль Брюгге» — «Килмарнок»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Серкль Брюгге» «Килмарнок»?
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