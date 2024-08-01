1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Серкль Брюгге» и «Килмарнок». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Килмарнок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии.

В первой игре данного этапа отбора команда разошлась миром с нынешним соперником с результатом 1:1, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого тура бельгийской лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Вестерло» (0:3).

Эта неудача прервала мини-серию ничьих коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (официальных и контрольных) «Серкль Брюгге» ни разу не выиграл при двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, ведь победы, которая ему нужна в грядущем поединке, у него нет вот уже как три матча кряду.

Казим Олаигбе — автор единственного гола команды в ее двух первых играх сезона.

«Килмарнок»

Турнирное положение: «Килмарнок» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в шотландской Премьер-лиге.

Команда по итогам 38-ми туров чемпионата прошлой кампании заняла четвертую позицию, отстав от третьей позиции на 12 баллов.

Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги Европы разошелся миром с «Серкль Брюгге» (1:1).

Эта ничья прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, два из которых были товарищескими, а третий — официальным.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в (официальных и контрольных) «Килмарнок» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Дэвид Уотсон — автор единственного гола команды в одном ее матче нового сезона.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Серкль Брюгге» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Килмарнок» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.50, победа «Килмарнока» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

В то же время, в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех их последних матчах было именно так.

Ставка: «Килмарнок» не проиграет за 2.40