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    «ПАОКу» будет непросто в Боснии

    «Борац» Баня-Лука — «ПАОК». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» Баня-Лука — «ПАОК»
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    «ПАОК»
    31 июля в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов боснийский «Борац» из Баня-Луки сыграет на своем поле против греческого «ПАОКа». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «ПАОК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 22:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
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    «Борац» Баня-Лука

    Турнирное положение: Клуб из Бани-Луки в прошлом сезоне стал чемпионом Боснии, выиграв национальное золото третий раз в своей истории.

    В итоговой таблице минувшего первенства «Борац» опередил «Зринськи» всего лишь на два очка и проиграл ему еще в Кубке Боснии в финале 0:1.

    Борац — ПАОК: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-синие» стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов с первого раунда, в котором с большим трудом прошли албанскую «Эгнатию», обыграв ее дома 1:0, но проиграв в гостях 1:2 и вырвав победу только по пенальти. В первой же игре в Греции они уступили со счетом 2:3.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Борац» в последние годы является постоянным участником еврокубков, но зачастую прекращает борьбу там уже на первом этапе. Так, например, в двух минувших розыгрышах Лиги конференций боснийцы в первом раунде отбора уступили фарерскому «Б-36 Торсхавн» и австрийской «Аустрии». В этом же сезоне он улучшил свое достижение и, как минимум, переберется еще в ЛК.

    «ПАОК»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне клуб из города Салоники стал чемпионом Греции, добыв только четвертое золото в истории.

    «ПАОК» в итоговой таблице опередил афинский «АЕК» всего на два очка, оформив чемпионство лишь в последнем туре.

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    • Последние матчи: «Двуглавые орлы» в новом сезоне успели провести только один официальный поединок, обыграв в нем на своем поле предстоящего противника со счетом 3:2, завершив первый тайм 2:2. До этого они провели пять товарняков, проиграв в четырех из них при одной виктории.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «ПАОК» редко когда пропускает еврокубковые сезоны и зачастую на ранних стадиях квалификаций проблем не знает. А в прошлом евросезоне греческий коллектив добрался до четвертьфинала Лиги конференций, где дважды проиграл бельгийскому «Брюгге» — 0:2 и 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Борац» выиграл шесть предыдущих домашних официальных встреч

    • У «ПАОКа» в гостях четыре фиаско за предыдущие семь официальных игр и две виктории

    • В первой игре этих команд домашнюю победу отпраздновали греки со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПАОКа» — 1.64, победа «Бораца» — 5.20, ничья — 4.37.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что боснийцы смогут дать бой более именитому сопернику на своем поле, где они выступают весьма успешно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бораца» с форой (+1) за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, ведь обе команды, как показали их предыдущие матчи, имеют довольно-таки неплохую результативность.

    Ставка: ТБ 3,0 2.00.

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    «Борац» Баня-Лука — «ПАОК»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. «ПАОКу» будет непросто в Боснии
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