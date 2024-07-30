Слован
Целе
«Слован» Братислава
Турнирное положение: Словаки уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды переиграла македонскую «Стругу» (4:2, 2:1).
При этом «Слован» Братислава в первом матче с «Целе» добыл ничью (1:1). Причем словаки большую часть встречи провели в численном меньшинстве.
Слован — Целе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Старт в своем чемпионате команда провела успешно. Клуб из Братиславы учинили разгром «Комарно» (4:1).
Да и вообще, сейчас «Слован» Братислава явно находится в накате. Да и победы на всех фронтах свидетельствуют о прекрасных кондициях игроков.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кирьякос Саввидис — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации словаки нынче преуспевают.
При этом «Слован» Братислава вполне способен прибавить. Да и состав по именам у команды весьма и весьма крепкий.
Очевидно, что словаки постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и опытнейший Роберт Мак явно скажет свое веское слово.
«Целе»
Турнирное положение: Словенцы успешно преодолели первый раунд квалификации. «Целе» дважды расправился с эстонской «Флорой» (5:0, 2:1).
Причем «Целе» не сумел дожать словаков в первом поединке (1:1). Хотя моменты для взятия ворот соперника у команды были.
Последние матчи: В чемпионате Словении команда стартовала с виктории. «Целе» переиграл «Браво» со счетом 2:1.
А вот не проигрывают словенцы уже 4 матча подряд. Правда, в трех последних поединках «Целе» неизменно пропускал в свои ворота.
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Целе» отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: До последней ничьей команда выиграла трижды кряду. Да и дать бой словакам «Целе» явно сумеет.
Вот только проблемы с созиданием никуда не запропастились. Да и победы над «Флорой» вряд ли можно считать показательными.
Подбор игроков у «Целе» довольно качественный. Да и амбиции пройти в следующий раунд у словенского клуба имеются.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только словенцам нужно поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Словенцы не знали неудач в 4 своих последних поединках
- «Слован» Братислава выиграл в 4 из 5 своих последних матчей
- Первый поединок соперников принес боевой паритет (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.
- 2.41Ротор — Арсенал Тула: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.01Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 3.02Зенит — Факел: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Словаки по игре выглядят монолитнее оппонента, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.
Словенцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.
Ставка: Победа «Слована» Братислава в 1 тайме за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00