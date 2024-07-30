30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Слован» Братислава и «Целе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: Словаки уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды переиграла македонскую «Стругу» (4:2, 2:1).

При этом «Слован» Братислава в первом матче с «Целе» добыл ничью (1:1). Причем словаки большую часть встречи провели в численном меньшинстве.

Последние матчи: Старт в своем чемпионате команда провела успешно. Клуб из Братиславы учинили разгром «Комарно» (4:1).

Да и вообще, сейчас «Слован» Братислава явно находится в накате. Да и победы на всех фронтах свидетельствуют о прекрасных кондициях игроков.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кирьякос Саввидис — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации словаки нынче преуспевают.

При этом «Слован» Братислава вполне способен прибавить. Да и состав по именам у команды весьма и весьма крепкий.

Очевидно, что словаки постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и опытнейший Роберт Мак явно скажет свое веское слово.

«Целе»

Турнирное положение: Словенцы успешно преодолели первый раунд квалификации. «Целе» дважды расправился с эстонской «Флорой» (5:0, 2:1).

Причем «Целе» не сумел дожать словаков в первом поединке (1:1). Хотя моменты для взятия ворот соперника у команды были.

Последние матчи: В чемпионате Словении команда стартовала с виктории. «Целе» переиграл «Браво» со счетом 2:1.

А вот не проигрывают словенцы уже 4 матча подряд. Правда, в трех последних поединках «Целе» неизменно пропускал в свои ворота.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Целе» отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: До последней ничьей команда выиграла трижды кряду. Да и дать бой словакам «Целе» явно сумеет.

Вот только проблемы с созиданием никуда не запропастились. Да и победы над «Флорой» вряд ли можно считать показательными.

Подбор игроков у «Целе» довольно качественный. Да и амбиции пройти в следующий раунд у словенского клуба имеются.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только словенцам нужно поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Словенцы не знали неудач в 4 своих последних поединках

«Слован» Братислава выиграл в 4 из 5 своих последних матчей

Первый поединок соперников принес боевой паритет (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.

Прогноз: Словаки по игре выглядят монолитнее оппонента, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Словенцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Победа «Слована» Братислава в 1 тайме за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00