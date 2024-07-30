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    Словаки быстро огорчат «Целе»

    «Слован» Братислава — «Целе». Ставки (к. 2.63) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 30 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Целе»
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    «Целе»
    30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Слован» Братислава и «Целе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 21:30 Целе

    Целе

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: Словаки уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды переиграла македонскую «Стругу» (4:2, 2:1).

    При этом «Слован» Братислава в первом матче с «Целе» добыл ничью (1:1). Причем словаки большую часть встречи провели в численном меньшинстве.

    Слован — Целе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Старт в своем чемпионате команда провела успешно. Клуб из Братиславы учинили разгром «Комарно» (4:1).

    Да и вообще, сейчас «Слован» Братислава явно находится в накате. Да и победы на всех фронтах свидетельствуют о прекрасных кондициях игроков.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кирьякос Саввидис — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации словаки нынче преуспевают.

    При этом «Слован» Братислава вполне способен прибавить. Да и состав по именам у команды весьма и весьма крепкий.

    Очевидно, что словаки постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и опытнейший Роберт Мак явно скажет свое веское слово.

    «Целе»

    Турнирное положение: Словенцы успешно преодолели первый раунд квалификации. «Целе» дважды расправился с эстонской «Флорой» (5:0, 2:1).

    Причем «Целе» не сумел дожать словаков в первом поединке (1:1). Хотя моменты для взятия ворот соперника у команды были.

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    • Последние матчи: В чемпионате Словении команда стартовала с виктории. «Целе» переиграл «Браво» со счетом 2:1.

    А вот не проигрывают словенцы уже 4 матча подряд. Правда, в трех последних поединках «Целе» неизменно пропускал в свои ворота.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Целе» отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: До последней ничьей команда выиграла трижды кряду. Да и дать бой словакам «Целе» явно сумеет.

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    Вот только проблемы с созиданием никуда не запропастились. Да и победы над «Флорой» вряд ли можно считать показательными.

    Подбор игроков у «Целе» довольно качественный. Да и амбиции пройти в следующий раунд у словенского клуба имеются.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только словенцам нужно поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Словенцы не знали неудач в 4 своих последних поединках

    • «Слован» Братислава выиграл в 4 из 5 своих последних матчей

    • Первый поединок соперников принес боевой паритет (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: Словаки по игре выглядят монолитнее оппонента, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Словенцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Победа «Слована» Братислава в 1 тайме за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Слован» Братислава — «Целе»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Словаки быстро огорчат «Целе»
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