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    «Канониры» привычно справятся с манкунианцами

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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    Мартин Эдегор
    28 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Июля 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 03:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели достаточно продуктивно. «Арсенал» финишировал на 2 месте в АПЛ.

    При этом «Арсенал» в 38 матчах наколотил 91 мяч в ворота соперников. Да и пропускала команда Микеля Артеты нечасто — всего 29 мячей.

    Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Лондонцы уже начали серию контрольных поединков. «Пушкари» не сумели переиграть скромный «Борнмут» (1:1), но были сильнее в серии пенальти.

    Причем «Арсенал» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Признанные лидеры лондонцев еще отдыхают от участия на Евро.

    В 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 4 виктории. В них команда настреляла 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей «канониры» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда найдется кому.

    При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит манкунианцам. Из 5 последних очных поединков лондонцы выиграли 4 раза при одном поражении.

    Наверняка лондонцы будут максимально активно атаковать. Да и оппонент является для команды Артеты серьезным раздражителем.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда Эрика тен Хага выиграла Кубок Англии.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в АПЛ финишировал всего лишь на 8 строчке. Более того, манкунианцы завершили чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже в самом разгаре. В 2 спаррингах «красные дьяволы» добыли 1 победу при одной коллизии.

    При этом «Манчестер Юнайтед» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в последнем матче команда переиграла «Рейнджерс» (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды более чем качественный. Вот только в контрольных поединках манкунианцы только раскачиваются.

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    В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» предстал в экспериментальном составе. Причем даже в таком виде команда тен Хага продемонстрировала прекрасную игру.

    А вот «Русенборгу» команда минимально уступила. Плюс несколько ведущих исполнителей только-только возвращаются к тренировкам.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Манкунианцы в двух последних матчах уступили «канонирам», зато обыграли их ровно год назад в товарищеском поединке.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонцам в 2 последних очных поединках

    • Манкунианцы в 2 летних спаррингах добыли 1 викторию при одном поражении

    • «Арсенал» не проигрывал в 7 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.64.

    Прогноз: «Канониры» выглядят монолитнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

    «Манчестер Юнайтед» не столь стабилен, да и состав команды в этом матче не будет оптимальным.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.81

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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» привычно справятся с манкунианцами
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