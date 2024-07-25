25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Ботев». Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Ботев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» в прошлом сезоне занял 4-е место в таблице. Однако команда смогла завоевать Кубок Греции. В финале со счетом 1:0 был обыгран «Арис».

Последние матчи: Летом «Панатинаикос» провел ряд товарищеских матчей. В целом, во всех встречах команда выглядела достойно.

«Панатинаикос» в контрольных играх сыграл вничью с «Пафосом». Также клуб победил АЕК Ларнаку и «Маккаби» из Нетании.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Букмекеры уверены в победе «Панатинаикоса». Команда должна добиться успеха в домашней встрече.

На своем поле «Панатинаикос» играет достаточно успешно. Клуб редко проигрывает в родных стенах.

Последний раз «Панатинаикос» уступал в официальных матчах 15 мая. Тогда было зафиксировано поражение от ПАОКа (1:4) в чемпионате Греции.

«Ботев»

Турнирное положение: «Ботев» на минорной ноте завершил прошедший чемпионат Болгарии. Клуб закончил минувший сезон тремя поражениями кряду.

На старте чемпионата Болгарии-2024/25 «Ботев» уже успел завоевать три очка. Команда поднялась в верхнюю часть таблицы.

Последние матчи: «Ботев» в 1-м туре чемпионата Болгарии в гостях встречался с «Ботевом» из Врацы. Была одержана победа со счетом 3:1.

В 1-м раунде квалификации Лиги Европы «Ботеву» противостоял словенский «Марибор». Команда оказалась сильнее по сумме двух встреч — 2:1 и 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Ботеву» будет сложно добиться положительного результата в Греции. Клуб сделает ставку на контратаки. Возможно, одна из них позволит поразить ворота соперника.

Матчи с участием «Ботева» обычно проходят результативно. В предыдущих трех встречах неизменно пробивался ТБ 2.5 гола.

Статистика для ставок

Последний раз «Панатинаикос» уступал в официальных матчах 15 мая

«Ботев» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Болгарии

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Панатинаикос»

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 5.75, победа «Ботева» — в 9.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.32.

Прогноз: «Панатинаикосу» важно добиться успеха в домашнем матче. Команда сразу захватит инициативу и будет вести в счете после первого тайма.

Ставка: победа «Панатинаикоса» в первом тайме за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.92