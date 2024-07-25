Панатинаикос
Ботев
«Панатинаикос»
Турнирное положение: «Панатинаикос» в прошлом сезоне занял 4-е место в таблице. Однако команда смогла завоевать Кубок Греции. В финале со счетом 1:0 был обыгран «Арис».
Последние матчи: Летом «Панатинаикос» провел ряд товарищеских матчей. В целом, во всех встречах команда выглядела достойно.
«Панатинаикос» в контрольных играх сыграл вничью с «Пафосом». Также клуб победил АЕК Ларнаку и «Маккаби» из Нетании.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Букмекеры уверены в победе «Панатинаикоса». Команда должна добиться успеха в домашней встрече.
На своем поле «Панатинаикос» играет достаточно успешно. Клуб редко проигрывает в родных стенах.
Последний раз «Панатинаикос» уступал в официальных матчах 15 мая. Тогда было зафиксировано поражение от ПАОКа (1:4) в чемпионате Греции.
«Ботев»
Турнирное положение: «Ботев» на минорной ноте завершил прошедший чемпионат Болгарии. Клуб закончил минувший сезон тремя поражениями кряду.
На старте чемпионата Болгарии-2024/25 «Ботев» уже успел завоевать три очка. Команда поднялась в верхнюю часть таблицы.
Последние матчи: «Ботев» в 1-м туре чемпионата Болгарии в гостях встречался с «Ботевом» из Врацы. Была одержана победа со счетом 3:1.
В 1-м раунде квалификации Лиги Европы «Ботеву» противостоял словенский «Марибор». Команда оказалась сильнее по сумме двух встреч — 2:1 и 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Ботеву» будет сложно добиться положительного результата в Греции. Клуб сделает ставку на контратаки. Возможно, одна из них позволит поразить ворота соперника.
Матчи с участием «Ботева» обычно проходят результативно. В предыдущих трех встречах неизменно пробивался ТБ 2.5 гола.
Статистика для ставок
- Последний раз «Панатинаикос» уступал в официальных матчах 15 мая
- «Ботев» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Болгарии
- Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Панатинаикос»
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 5.75, победа «Ботева» — в 9.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.32.
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Прогноз: «Панатинаикосу» важно добиться успеха в домашнем матче. Команда сразу захватит инициативу и будет вести в счете после первого тайма.
Ставка: победа «Панатинаикоса» в первом тайме за 1.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.
Ставка: обе забьют за 1.92