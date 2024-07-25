25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ильвес» и «Аустрия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ильвес» — «Аустрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ильвес»

Турнирное положение: Финны уже начали официальный сезон. В своем чемпионате команда уже отыграла 17 туров и занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Ильвес» в 17 матчах добыл 8 побед. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч — 36 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Ильвес» переиграл ВПС (3:2).

А вот до того команда уступила «Хаке» (3:4). Зато с ХИКом удалось уверенно расправиться — победа 3:0.

В 5 своих последних матчах «Ильвес» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане реализации финны вполне-себе преуспевают.

При этом «Ильвес» традиционно является домашней командой. В двух своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.

Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и австрийцев команда уже точно не боится.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Аустрия» пока не стартовала в сезоне официально. Доселе она проводила лишь контрольные поединки.

Причем «Аустрия» не столь позитивно смотрелась в летних контрольных матчах. В 6 спаррингах венцы выиграли лишь дважды при 3 поражениях.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей проблематично.

Последний спарринг команда провела неудачно. Венцы уступили «Порту» (1:3), хотя до того переиграли «Злин» (1:0).

В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Аустрия» отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Австрийцы нынче переживают явный кризис жанра. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

Венцы могут выдать отдельный качественный поединок. Вот только все чаще случаются провалы, как в поединке с «Богемиансом» (3:7).

При этом «Аустрия» явно намерены пройти финский барьер. Да и класс венского клуба должен сказаться, несмотря на все проблемы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только оборона австрийцев слишком часто совершает результативные ошибки...

Статистика для ставок

«Ильвес» выиграл в 2 своих последних домашних матчах

Финны в среднем забивают 2 мяча за матч

«Аустрия» из 6 контрольных поединков извлекла всего 2 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.26.

Прогноз: Австрийцы априори сильнее, однако в контрольных матчах выглядели не лучшим образом.

«Ильвес» силен в родных стенах, однако венцы способны дать хозяевам знатный отпор.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36