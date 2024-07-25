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    «Ильвес» — «Аустрия». Прогноз и ставки (к. 2.26) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ильвес» — «Аустрия»
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    «Аустрия»
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ильвес» и «Аустрия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ильвес» — «Аустрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Ильвес

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ильвес 19:00 Аустрия Вена

    Аустрия Вена

  • Вена
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    «Ильвес»

    Турнирное положение: Финны уже начали официальный сезон. В своем чемпионате команда уже отыграла 17 туров и занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Ильвес» в 17 матчах добыл 8 побед. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч — 36 забитых мячей.

    Ильвес — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Ильвес» переиграл ВПС (3:2).

    А вот до того команда уступила «Хаке» (3:4). Зато с ХИКом удалось уверенно расправиться — победа 3:0.

    В 5 своих последних матчах «Ильвес» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане реализации финны вполне-себе преуспевают.

    При этом «Ильвес» традиционно является домашней командой. В двух своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.

    Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и австрийцев команда уже точно не боится.

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Аустрия» пока не стартовала в сезоне официально. Доселе она проводила лишь контрольные поединки.

    Причем «Аустрия» не столь позитивно смотрелась в летних контрольных матчах. В 6 спаррингах венцы выиграли лишь дважды при 3 поражениях.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей проблематично.

    Последний спарринг команда провела неудачно. Венцы уступили «Порту» (1:3), хотя до того переиграли «Злин» (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Аустрия» отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Австрийцы нынче переживают явный кризис жанра. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

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    Венцы могут выдать отдельный качественный поединок. Вот только все чаще случаются провалы, как в поединке с «Богемиансом» (3:7).

    При этом «Аустрия» явно намерены пройти финский барьер. Да и класс венского клуба должен сказаться, несмотря на все проблемы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только оборона австрийцев слишком часто совершает результативные ошибки...

    Статистика для ставок

    • «Ильвес» выиграл в 2 своих последних домашних матчах

    • Финны в среднем забивают 2 мяча за матч

    • «Аустрия» из 6 контрольных поединков извлекла всего 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.26.

    Прогноз: Австрийцы априори сильнее, однако в контрольных матчах выглядели не лучшим образом.

    «Ильвес» силен в родных стенах, однако венцы способны дать хозяевам знатный отпор.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    «Ильвес» — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Смело ставим на минимализм!
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