Ильвес
Аустрия Вена
«Ильвес»
Турнирное положение: Финны уже начали официальный сезон. В своем чемпионате команда уже отыграла 17 туров и занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Ильвес» в 17 матчах добыл 8 побед. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч — 36 забитых мячей.
Ильвес — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Ильвес» переиграл ВПС (3:2).
А вот до того команда уступила «Хаке» (3:4). Зато с ХИКом удалось уверенно расправиться — победа 3:0.
В 5 своих последних матчах «Ильвес» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане реализации финны вполне-себе преуспевают.
При этом «Ильвес» традиционно является домашней командой. В двух своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.
Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и австрийцев команда уже точно не боится.
«Аустрия»
Турнирное положение: «Аустрия» пока не стартовала в сезоне официально. Доселе она проводила лишь контрольные поединки.
Причем «Аустрия» не столь позитивно смотрелась в летних контрольных матчах. В 6 спаррингах венцы выиграли лишь дважды при 3 поражениях.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей проблематично.
Последний спарринг команда провела неудачно. Венцы уступили «Порту» (1:3), хотя до того переиграли «Злин» (1:0).
В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Аустрия» отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австрийцы нынче переживают явный кризис жанра. Да и оборона команды ошибается слишком часто.
Венцы могут выдать отдельный качественный поединок. Вот только все чаще случаются провалы, как в поединке с «Богемиансом» (3:7).
При этом «Аустрия» явно намерены пройти финский барьер. Да и класс венского клуба должен сказаться, несмотря на все проблемы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только оборона австрийцев слишком часто совершает результативные ошибки...
Статистика для ставок
- «Ильвес» выиграл в 2 своих последних домашних матчах
- Финны в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Аустрия» из 6 контрольных поединков извлекла всего 2 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.26.
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Прогноз: Австрийцы априори сильнее, однако в контрольных матчах выглядели не лучшим образом.
«Ильвес» силен в родных стенах, однако венцы способны дать хозяевам знатный отпор.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.36