25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Дюделанж» и «Хеккен». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюделанж» — «Хеккен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дюделанж»

Турнирное положение: Люксембургский клуб только начал официальный сезон. В первом раунде квалификации Лиги конференций команда прошла андоррский барьер.

При этом «Дюделанж» в первом матче минимально одолел «Атлетик Эскальдес». А вот второй поединок принес более уверенную победу (2:0).

Последние матчи: поединки с андоррцами вряд ли можно считать показательными. Да и с реализацией команда в них не преуспела.

Впрочем, победная серия команды составляет уже 3 матча. Вот только прошлый чемпионат Люксембурга она завершила лишь на 3 месте.

В 5 своих последних матчах «Дюделанж» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане надежности тылов у люксембуржцев полный ажур.

При этом «Дюделанж» не пропускал в двух своих последних поединках. Хотя андоррский оппонент вообще не создал команде проблем.

Нет сомнений, что команда постарается дать бой шведам. Номинальные хозяева вполне способны преуспеть в контригре.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» в своем чемпионате пока что не преуспевает. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Хеккен» в среднем забивает почти 2 гола за матч: 31 мяч в 16 поединках. Да и пропустила команда уже 30 мячей.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее крепкими оппонентами даются ей весьма проблематично.

В минувшем туре чемпионата Швеции команда разделила очки с «Вернаму» (2:2). А вот до того «Хеккен» в перестрелке уступил «Эльфсборгу» (3:5).

В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них игроки шведского клуба отличились 13 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хеккен» не побеждал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда выиграла 2 раза кряду.

Шведы любят и умеют атаковать. Забивная серия команды составляет уже 7 матчей, да и пора бы ей возвращаться на победный путь.

При этом «Хеккен» в последних своих 6 матчах забивал не менее 2 мячей. Да и люксембуржцев шведы априори обязаны проходить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Так что смело можно ждать от них агрессивных атак.

Статистика для ставок

«Дюделанж» в 2 своих последних матчах не пропустил ни разу

Забивная серия «Хеккена» составляет 7 матчей

«Хеккен» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 7.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.54 и 2.25.

Прогноз: Шведы явно сильнее соперника, и уж точно сыграют на классе.

«Хеккен» весьма прилично атакует, да и люксембуржцы отнюдь не блещут в плане реализации.

Ставка: Фора «Хеккена» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сможет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00