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    «Брейдаблику» будет непросто с «Дритой»

    «Брейдаблик» — «Дрита». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Дрита»
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    «Брейдаблик»
    25 июля в первом поединке второго раунда отбора Лиги конференций исландский «Брейдаблик» на своем поле примет косовскую «Дриту». Начало — в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Брейдаблик

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Брейдаблик 22:15 Дрита

    Дрита

  • Гнилане
    •

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: Клуб из Коупавогюра в прошлом розыгрыше чемпионата Исландии занял четвертое место и благодаря этому получил билет в Лигу конференций.

    В текущем же первенстве страны «Брейдаблик» после 15 туров идет вторым, уступая три очка лидеру чемпионата «Викингуру».

    Брейдаблик — Дрита: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В этом розыгрыше Лиги конференций «зеленые» уже успели преодолеть один раунд, в котором одолели македонский «Тиквес», проиграв ему в гостях 2:3, но дома взяв реванш 3:1. Накануне же данного поединка они в рамках чемпионата Исландии одолели 4:2 «КР Рейкьявик».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брейдаблик» в последние годы достойно представляет свою страну в еврокубках и в прошлом сезоне установил рекорд для Исландии, первым из клубов пробившись в групповой этап Лиги конференций. Правда, там он проиграл все шесть матчей и занял последнее мест. Но в отборочных раундах коллектив смотрится уверенно и зачастую выигрывает домашние поединки.

    «Дрита»

    Турнирное положение: Клуб из города Гнилане в прошлом розыгрыше чемпионата Косово занял третье место и получил билет в Лигу конференций.

    «Дрита» существенно отстала от победителя первенства, но в то же время значительно оторвалась от преследователей в борьбе за бронзу.

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    • Последние матчи: Официальных игр в новом сезоне команда еще не проводила. И при подготовке к этой встрече косовары провели два товарищеских матча, в которых проиграли 0:4 македонской «Шкендии» и расписали мировую 1:1 с болгарской «Ардой».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Дрита» с 2018 года является почти постоянным участником еврокубков, но более пары отборочных раундов она там не проходила, завершая борьбу, как правило, на первых двух этапах. Например, в прошлом евросезоне коллектив сразу же уступил чешской «Виктории» из Плзени (1:2 и 0:0) во втором раунде квалификации Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • «Брейдаблик» дома в отборах еврокубков выиграл пять из пяти минувших игр и раз уступил

    • «Дрита» в четырех предыдущих гостевых еврокубковых встреч дважды проиграла и дважды сыграла вничью

    • Ранее между собой данные команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брейдаблика» — 1.72, победа «Дриты» — 4.89, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного матча стоит ждать обмена забитыми мячами, так как исландцы дома редко когда уходят с поля без гола, но в то же время и много пропускают.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет непроигрыш «Дриты», которая уж очень неуступчива и вполне может добыть приемлемый результат в Исландии.

    Ставка: Х2 за 2.00.

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