Брейдаблик
Дрита
«Брейдаблик»
Турнирное положение: Клуб из Коупавогюра в прошлом розыгрыше чемпионата Исландии занял четвертое место и благодаря этому получил билет в Лигу конференций.
В текущем же первенстве страны «Брейдаблик» после 15 туров идет вторым, уступая три очка лидеру чемпионата «Викингуру».
Брейдаблик — Дрита: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В этом розыгрыше Лиги конференций «зеленые» уже успели преодолеть один раунд, в котором одолели македонский «Тиквес», проиграв ему в гостях 2:3, но дома взяв реванш 3:1. Накануне же данного поединка они в рамках чемпионата Исландии одолели 4:2 «КР Рейкьявик».
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Брейдаблик» в последние годы достойно представляет свою страну в еврокубках и в прошлом сезоне установил рекорд для Исландии, первым из клубов пробившись в групповой этап Лиги конференций. Правда, там он проиграл все шесть матчей и занял последнее мест. Но в отборочных раундах коллектив смотрится уверенно и зачастую выигрывает домашние поединки.
«Дрита»
Турнирное положение: Клуб из города Гнилане в прошлом розыгрыше чемпионата Косово занял третье место и получил билет в Лигу конференций.
«Дрита» существенно отстала от победителя первенства, но в то же время значительно оторвалась от преследователей в борьбе за бронзу.
Последние матчи: Официальных игр в новом сезоне команда еще не проводила. И при подготовке к этой встрече косовары провели два товарищеских матча, в которых проиграли 0:4 македонской «Шкендии» и расписали мировую 1:1 с болгарской «Ардой».
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Дрита» с 2018 года является почти постоянным участником еврокубков, но более пары отборочных раундов она там не проходила, завершая борьбу, как правило, на первых двух этапах. Например, в прошлом евросезоне коллектив сразу же уступил чешской «Виктории» из Плзени (1:2 и 0:0) во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Статистика для ставок
- «Брейдаблик» дома в отборах еврокубков выиграл пять из пяти минувших игр и раз уступил
- «Дрита» в четырех предыдущих гостевых еврокубковых встреч дважды проиграла и дважды сыграла вничью
- Ранее между собой данные команды не играли
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брейдаблика» — 1.72, победа «Дриты» — 4.89, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.69 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от данного матча стоит ждать обмена забитыми мячами, так как исландцы дома редко когда уходят с поля без гола, но в то же время и много пропускают.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет непроигрыш «Дриты», которая уж очень неуступчива и вполне может добыть приемлемый результат в Исландии.
Ставка: Х2 за 2.00.