25 июля в первом поединке второго раунда отбора Лиги конференций исландский «Брейдаблик» на своем поле примет косовскую «Дриту». Начало — в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: Клуб из Коупавогюра в прошлом розыгрыше чемпионата Исландии занял четвертое место и благодаря этому получил билет в Лигу конференций.

В текущем же первенстве страны «Брейдаблик» после 15 туров идет вторым, уступая три очка лидеру чемпионата «Викингуру».

Последние матчи: В этом розыгрыше Лиги конференций «зеленые» уже успели преодолеть один раунд, в котором одолели македонский «Тиквес», проиграв ему в гостях 2:3, но дома взяв реванш 3:1. Накануне же данного поединка они в рамках чемпионата Исландии одолели 4:2 «КР Рейкьявик».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Брейдаблик» в последние годы достойно представляет свою страну в еврокубках и в прошлом сезоне установил рекорд для Исландии, первым из клубов пробившись в групповой этап Лиги конференций. Правда, там он проиграл все шесть матчей и занял последнее мест. Но в отборочных раундах коллектив смотрится уверенно и зачастую выигрывает домашние поединки.

«Дрита»

Турнирное положение: Клуб из города Гнилане в прошлом розыгрыше чемпионата Косово занял третье место и получил билет в Лигу конференций.

«Дрита» существенно отстала от победителя первенства, но в то же время значительно оторвалась от преследователей в борьбе за бронзу.

Последние матчи: Официальных игр в новом сезоне команда еще не проводила. И при подготовке к этой встрече косовары провели два товарищеских матча, в которых проиграли 0:4 македонской «Шкендии» и расписали мировую 1:1 с болгарской «Ардой».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Дрита» с 2018 года является почти постоянным участником еврокубков, но более пары отборочных раундов она там не проходила, завершая борьбу, как правило, на первых двух этапах. Например, в прошлом евросезоне коллектив сразу же уступил чешской «Виктории» из Плзени (1:2 и 0:0) во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Статистика для ставок

«Брейдаблик» дома в отборах еврокубков выиграл пять из пяти минувших игр и раз уступил

«Дрита» в четырех предыдущих гостевых еврокубковых встреч дважды проиграла и дважды сыграла вничью

Ранее между собой данные команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брейдаблика» — 1.72, победа «Дриты» — 4.89, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.69 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного матча стоит ждать обмена забитыми мячами, так как исландцы дома редко когда уходят с поля без гола, но в то же время и много пропускают.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет непроигрыш «Дриты», которая уж очень неуступчива и вполне может добыть приемлемый результат в Исландии.

Ставка: Х2 за 2.00.