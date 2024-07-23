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    Сможет ли «Спортинг» обидеть севильцев?

    «Спортинг» — «Севилья». Прогноз и ставки (к. 2.29) на товарищеский матч 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Севилья»
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    Франсишку Тринкан
    23 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Севилья». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:30 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы провели блестящий минувший сезон. «Спортинг» уверенно стал чемпионом Португалии.

    При этом «Спортинг» опередил ближайшего конкурента на 10 очков. Да и оборона лиссабонцев действовала почти как часы: 29 пропущенных мячей в 34 матчах.

    Последние матчи: Португальцы провели всего один контрольный поединок. Да и состав команды пока разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

    Спарринг с «Юнионом» завершился боевой ничьей (2:2). Причем в том поединке чемпион Португалии вел в счете в два мяча.

    В 5 своих последних матчах «Спортинг» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Да и с каждым матчем лиссабонцы явно будут прибавлять.

    Поединки с севильцами для команды исторически складываются удачно. Из 4 очных встреч «Спортинг» выиграл дважды при 2 паритетах.

    Наверняка лиссабонцы будут максимально агрессивны в атаке. Да и состав команды по именам выглядит достаточно солидно.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы провели бледный минувший сезон. В Примере команда финишировала на 14 месте.

    При этом «Севилья» не столь уверенно выглядела в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды забили 48 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Да и состав севильцев претерпит некоторые изменения.

    При этом «Севилья» в первом спарринге потерпела поражение. Команда по всем статьям уступила «Орландо Пайрэтс» (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда уступила. В этих поединках она отличилась 3 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у севильцев вполне качественный. Вот только в плане реализации голевых моментов есть сложности.

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    Плюс ко всему, севильцы еще ни разу не побеждали «Спортинг». Да и лидеры команды пока еще не набрали оптимальные кондиции.

    И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Севилья» явно постарается проявить себя максимально выгодно.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Севильцы не боятся никого, плюс мотивированы подтянуть реализацию.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» не побеждает в 2 матчах кряду

    • «Севилья» проиграла в 5 своих последних поединках

    • «Севилья» еще ни разу не побеждала лиссабонцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.87.

    Прогноз: «Спортинг» смотрится монолитнее оппонента, и явно будет активен в атаке.

    Лиссабонцы явно способны поднатореть в плане реализации, чем и займется в этом поединке.

    Ставка: Победа «Спортинга» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Спортинг» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Спортинг» обидеть севильцев?
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