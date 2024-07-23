1-й таймАхмат — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Ахмат» — «Краснодар». Онлайн Петр Ян и Мераб Двалишвили5 громких побед в UFC, которые не привели триумфаторов к титульникам Роман Зобнин«Оренбург» — «Спартак» 2:0. Онлайн
  • 19:30
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
  • 18:36
    • «Панатинаикосу» нужен Антон Миранчук
  • 18:00
    • Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый
  • 16:52
    • Надаль уступил Боржешу в финале турнира в Бостаде
  • 20:05
    • Фис выиграл турнир в Гамбурге, победив в финале Зверева
  • 19:56
    • «Нефтехимик» вырвал победу у «Уфы» в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    «Сантос» продолжит радовать своих фанатов

    «Сантос» — «Коритиба Парана». Ставка (к. 1.72) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 23 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Коритиба Парана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сантос»
    23 июля во 17-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Коритиба Парана». Начало игры — 02:00 в мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Коритиба Парана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 27 Июля 2024 года

    Сан-Лоренсо

  • Буэнос-Айрес
    •  Сан-Лоренсо 23:00 Ньюэллз Олд Бойз

    Ньюэллз Олд Бойз

  • Аргентина. Примера
    •

    «Сантос»

    Турнирное положение: сейчас «Сантос» возглавляет таблицу бразильской Серии В с 29 очками. В принципе так и должно быть, по составу и статусу он точно лучшая команда дивизиона.

    Последние матчи: в 16-м туре подопечные Фабио Карилле сыграли на выезде вничью с «Вила Нова» со счетом 1:1. В первом тайме голов забито не было, а сразу после перерыва аргентинский нападающий Хулио Фурх вывел «Сантос» вперед.
    Но удержать победу команду не смогла, пропустив в середине второго тайма.

    Ранее «Сантос» дома обыграл «Итуано» (2:0) и на выезде «Сеару» (1:0).

  • Кто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?
  • По итогам Евро-2024 и Кубка Америки определился основной фаворит
  • Вчера

    • Не сыграют: давно травмированы Кевисон и Родриго Фалькао.

    Состояние команды: сейчас «Сантос» набрал приличный ход и подтверждает статус главного фаворита Серии В. Команда сыгралась, почти все новички отлично влились в коллектив, а академия «Сантоса» всегда поставляла качественных футболистов.

    «Коритиба»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Коритиба» идет только на 13-м месте в таблице бразильской Серии В с 20 очками. Для клуба, который ставит задачу вернуться в Серию А, не лучший результат.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «Коритиба» уступила на своем поле «Мирасолу» со счетом 0:1. Игра была равной, но успеха смог добиться соперник, забив решающий мяч в конце второго тайма.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    До этого было поражение от «Клуб Регатас Бразил» (1:2) и ничья с «Пайсанду» (1:1).

    Не сыграют: не будет Жеоване Меурера и самого известного и статусного игрока команда Леандро Дамиао.

    Состояние команды: сейчас «Коритиба» угодила в глубокое пике и не знает побед на протяжении уже пяти туров, взяв за это время всего два очка. Сказывается и потеря ведущего нападающего Леандро Дамиао, пусть он сейчас не такой забивной, как в лучшие годы, но это авторитетный игрок и лидер раздевалки.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Сантос» на своем поле победил «Коритибу» (2:1), а в гостях сыграл вничью 0:0

    • В пяти последних матчах чемпионата на счету «Сантоса» три победы и две ничьи

    • У «Коритибы» за этот же период всего две ничьи и три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,72, а на «Коритибу» — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2 идет за 1,90, а тотал больше 2 можно взять за 1,87.

    Прогноз: сейчас «Сантос» выглядит очень цельно, набрал хороший ход и на всех парах мчится к возвращению в Серию. У команды нет серьезных потерь, так как у гостей отсутствует Леандро Дамиао. Вряд ли «Коритиба» сможет что-то противопоставить в этой встрече.

    Ставка: победа «Сантоса» за 1,72.

    Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой хозяев.

    Ставка: победа «Сантоса» с форой -1,5 за 3,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Мюллер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Черноморец — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шевченко — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Ланус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Микельсен — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байя — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Жувентуде — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Форталеза — Атлетико Гойаненсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Бруске
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сантос» — «Коритиба Парана»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сантос» продолжит радовать своих фанатов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры