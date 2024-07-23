23 июля во 17-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Коритиба Парана». Начало игры — 02:00 в мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Коритиба Парана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: сейчас «Сантос» возглавляет таблицу бразильской Серии В с 29 очками. В принципе так и должно быть, по составу и статусу он точно лучшая команда дивизиона.

Последние матчи: в 16-м туре подопечные Фабио Карилле сыграли на выезде вничью с «Вила Нова» со счетом 1:1. В первом тайме голов забито не было, а сразу после перерыва аргентинский нападающий Хулио Фурх вывел «Сантос» вперед.

Но удержать победу команду не смогла, пропустив в середине второго тайма.

Ранее «Сантос» дома обыграл «Итуано» (2:0) и на выезде «Сеару» (1:0).

Не сыграют: давно травмированы Кевисон и Родриго Фалькао.

Состояние команды: сейчас «Сантос» набрал приличный ход и подтверждает статус главного фаворита Серии В. Команда сыгралась, почти все новички отлично влились в коллектив, а академия «Сантоса» всегда поставляла качественных футболистов.

«Коритиба»

Турнирное положение: в настоящий момент «Коритиба» идет только на 13-м месте в таблице бразильской Серии В с 20 очками. Для клуба, который ставит задачу вернуться в Серию А, не лучший результат.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Коритиба» уступила на своем поле «Мирасолу» со счетом 0:1. Игра была равной, но успеха смог добиться соперник, забив решающий мяч в конце второго тайма.

До этого было поражение от «Клуб Регатас Бразил» (1:2) и ничья с «Пайсанду» (1:1).

Не сыграют: не будет Жеоване Меурера и самого известного и статусного игрока команда Леандро Дамиао.

Состояние команды: сейчас «Коритиба» угодила в глубокое пике и не знает побед на протяжении уже пяти туров, взяв за это время всего два очка. Сказывается и потеря ведущего нападающего Леандро Дамиао, пусть он сейчас не такой забивной, как в лучшие годы, но это авторитетный игрок и лидер раздевалки.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Сантос» на своем поле победил «Коритибу» (2:1), а в гостях сыграл вничью 0:0

В пяти последних матчах чемпионата на счету «Сантоса» три победы и две ничьи

У «Коритибы» за этот же период всего две ничьи и три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,72, а на «Коритибу» — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2 идет за 1,90, а тотал больше 2 можно взять за 1,87.

Прогноз: сейчас «Сантос» выглядит очень цельно, набрал хороший ход и на всех парах мчится к возвращению в Серию. У команды нет серьезных потерь, так как у гостей отсутствует Леандро Дамиао. Вряд ли «Коритиба» сможет что-то противопоставить в этой встрече.

Ставка: победа «Сантоса» за 1,72.

Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой хозяев.

Ставка: победа «Сантоса» с форой -1,5 за 3,0.