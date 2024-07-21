21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Портленд Тимберс». Начало игры — в 05:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» привычно бьется за чемпионство. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» опережает ближайшего преследователя на 2 очка. Да и забивает команда в среднем чуть меньше 2 голов за матч: 47 мячей в 25 поединках.

Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.834.403.60Бонус€600

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Колорадо Рэпидс» (3:2).

До того команда безропотно уступила «Далласу» (0:2). А вот встреча с «Миннесотой» стала для нее успешной (2:1).

В 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Гастон Бругман — травмирован. Эдвин Черрильо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела вполне монолитно. В двух последних домашних матчах она добывала по 3 очка.

Матчи с «Портленд Тимберс» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Безусловно, номинальные хозяева постараются удержаться на вершине таблицы. «Гэлакси» наверняка помчатся вперед с первых минут встречи.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: «Портленд Тимберс» борется за попадание в плей-офф. На данный момент команда располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Портленд Тимберс» пытается удержаться в первой семерке. Отрыв от идущего следом «Хьюстон Динамо» составляет 2 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Портленд Тимберс» учинил разгром «Реал Солт-Лейк» (3:0).

Причем до того команда уверенно переиграла «Нэшвилл» (4:1). А вот встреча с «Далласом» завершилась коллизией (2:3).

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Портленд Тимберс» отправил в ворота соперников 14 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Диего Чара — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Портленд Тимберс» демонстрирует развеселый атакующий футбол. Да и результаты весьма неплохие.

В кадровом плане у команды практически полный ажур. В этой встрече ей не сможет помочь дисквалифицированный хавбек Чара.

Притом, что «Портленд Тимберс» выиграл в 2 своих последних матчах. Более того, обе виктории получились разгромными.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и потенциально команда вполне способна прибавить еще.

Статистика для ставок

«Портленд Тимберс» выиграл в 2 своих последних матчах

«Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

«Портленд Тимберс» не обыгрывает «Лос-Анджелес Гэлакси» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.28 и 3.22.

Прогноз: «Портленд Тимберс» нынче пребывает в прекрасных кондициях, и явно даст бой лидеру конференции.

Номинальные гости в последних матчах немал забивают, и явно намерены зацепиться за очки.

Ставка: «Портленд Тимберс» не проиграет за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.08