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    «Интер Майами» быстро расправится с чикагцами

    «Интер Майами» — «Чикаго Файр». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, МЛС, 21 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Чикаго Файр»
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    Луис Суарес
    21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Чикаго Файр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 21 Июля 2024 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Чикаго Файр

    Чикаго Файр

  • Чикаго
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    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Интер Майами» на 2 очка опережает «Цинциннати». Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч: 54 мяча в 24 поединках.

    Интер Майами — Чикаго Файр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Интер Майами» нанес поражение «Торонто» (3:1).

    Причем до того команда была разгромлена «Цинциннати» (1:6). А вот встреча с «Шарлоттом» завершилась викторией (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер Майами» забил 10 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Николас Фрейре, Лионель Месси — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно выгодно. Правда, оплеуха от «Цинциннати» вышла уж больно зычной.

    Матчи с чикагцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Интер Майами» выиграл 1 раз при трех коллизиях.

    Безусловно, номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине. Вот только Лионель Месси травмировался в составе своей сборной на Кубке Америки.

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда располагается на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Чикаго Файр» в 24 матчах чемпионата выиграл лишь 6 раз. Да и в плане реализации у команды не все отлично — всего 29 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Чикаго Файр» сумел переиграть «Цинциннати» (1:0).

    Причем до того команда не забивала в двух матчах кряду. Да и результаты чикагцев хромают на обе.

    По игре «Чикаго Файр» выглядит весьма посредственно. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 40 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Чейз Гаспер, Эндрю Гутман, Джердан Шакири, Карлос Теран — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Чикаго Файр» выглядит не столь уверенно. Правда, отставание от искомого 9 места составляет 2 очка.

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    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Чикаго Файр» отправил в ворота соперников 6 мячей при 6 пропущенных.

    Притом, что «Чикаго Файр» неизменно побеждал «Интер Майами» в трех последних очных поединках. Причем, в тех матчах чикагцы меньше 3 мячей не забивали.

    Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и традицию успешных поединков со звездным соперником прерывать не хочется.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго Файр» до последней виктории не забивал в 2 матчах кряду

    • «Интер Майами» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Чикаго Файр» в 3 последних очных поединках обыгрывали «Интер Майами»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.

    Прогноз: «Интер Майами» постарается закрепиться в лидерах конференции, так что явно стоит сразу ожидать от хозяев агрессивных атак.

    Номинальные гости выглядят неуверенно, и противостоять на равных «Интеру Майами» вряд ли смогут.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.61

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    «Интер Майами» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» быстро расправится с чикагцами
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