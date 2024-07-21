21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Чикаго Файр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Интер Майами» на 2 очка опережает «Цинциннати». Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч: 54 мяча в 24 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Интер Майами» нанес поражение «Торонто» (3:1).

Причем до того команда была разгромлена «Цинциннати» (1:6). А вот встреча с «Шарлоттом» завершилась викторией (2:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер Майами» забил 10 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Николас Фрейре, Лионель Месси — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно выгодно. Правда, оплеуха от «Цинциннати» вышла уж больно зычной.

Матчи с чикагцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Интер Майами» выиграл 1 раз при трех коллизиях.

Безусловно, номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине. Вот только Лионель Месси травмировался в составе своей сборной на Кубке Америки.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда располагается на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Чикаго Файр» в 24 матчах чемпионата выиграл лишь 6 раз. Да и в плане реализации у команды не все отлично — всего 29 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Чикаго Файр» сумел переиграть «Цинциннати» (1:0).

Причем до того команда не забивала в двух матчах кряду. Да и результаты чикагцев хромают на обе.

По игре «Чикаго Файр» выглядит весьма посредственно. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 40 пропущенных мячей.

Не сыграют: Чейз Гаспер, Эндрю Гутман, Джердан Шакири, Карлос Теран — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Чикаго Файр» выглядит не столь уверенно. Правда, отставание от искомого 9 места составляет 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Чикаго Файр» отправил в ворота соперников 6 мячей при 6 пропущенных.

Притом, что «Чикаго Файр» неизменно побеждал «Интер Майами» в трех последних очных поединках. Причем, в тех матчах чикагцы меньше 3 мячей не забивали.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и традицию успешных поединков со звездным соперником прерывать не хочется.

Статистика для ставок

«Чикаго Файр» до последней виктории не забивал в 2 матчах кряду

«Интер Майами» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Чикаго Файр» в 3 последних очных поединках обыгрывали «Интер Майами»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.

Прогноз: «Интер Майами» постарается закрепиться в лидерах конференции, так что явно стоит сразу ожидать от хозяев агрессивных атак.

Номинальные гости выглядят неуверенно, и противостоять на равных «Интеру Майами» вряд ли смогут.

Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.61