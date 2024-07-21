Интер Майами
Чикаго Файр
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Интер Майами» на 2 очка опережает «Цинциннати». Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч: 54 мяча в 24 поединках.
Интер Майами — Чикаго Файр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Интер Майами» нанес поражение «Торонто» (3:1).
Причем до того команда была разгромлена «Цинциннати» (1:6). А вот встреча с «Шарлоттом» завершилась викторией (2:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер Майами» забил 10 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Николас Фрейре, Лионель Месси — травмированы.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно выгодно. Правда, оплеуха от «Цинциннати» вышла уж больно зычной.
Матчи с чикагцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Интер Майами» выиграл 1 раз при трех коллизиях.
Безусловно, номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине. Вот только Лионель Месси травмировался в составе своей сборной на Кубке Америки.
«Чикаго Файр»
Турнирное положение: «Чикаго Файр» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда располагается на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Чикаго Файр» в 24 матчах чемпионата выиграл лишь 6 раз. Да и в плане реализации у команды не все отлично — всего 29 забитых мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Чикаго Файр» сумел переиграть «Цинциннати» (1:0).
Причем до того команда не забивала в двух матчах кряду. Да и результаты чикагцев хромают на обе.
По игре «Чикаго Файр» выглядит весьма посредственно. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 40 пропущенных мячей.
Не сыграют: Чейз Гаспер, Эндрю Гутман, Джердан Шакири, Карлос Теран — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Чикаго Файр» выглядит не столь уверенно. Правда, отставание от искомого 9 места составляет 2 очка.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Чикаго Файр» отправил в ворота соперников 6 мячей при 6 пропущенных.
Притом, что «Чикаго Файр» неизменно побеждал «Интер Майами» в трех последних очных поединках. Причем, в тех матчах чикагцы меньше 3 мячей не забивали.
Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и традицию успешных поединков со звездным соперником прерывать не хочется.
Статистика для ставок
- «Чикаго Файр» до последней виктории не забивал в 2 матчах кряду
- «Интер Майами» в среднем забивает более 2 голов за матч
- «Чикаго Файр» в 3 последних очных поединках обыгрывали «Интер Майами»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.
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Прогноз: «Интер Майами» постарается закрепиться в лидерах конференции, так что явно стоит сразу ожидать от хозяев агрессивных атак.
Номинальные гости выглядят неуверенно, и противостоять на равных «Интеру Майами» вряд ли смогут.
Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.61