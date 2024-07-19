19 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Серро Портеньо» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Серро Портеньо» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серро Портеньо»

Турнирное положение: «Серро Портеньо» вылетел из Кубка Либертадорес. Команда заняла там 3 место в группе и теперь сыграет в Южноамериканском кубке.

При этом «Серро Портеньо» в 6 матчах набрал всего 6 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Причем «Коло Коло» команда уступила 2 строчку лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Серро Портеньо» в контрольной встрече одолел «Килмарнок» (2:0).

До того команда с таким же счетом переиграла «Насьональ Асунсьон». А вот «Спортиво Лукеньо» она уступила (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Серро Портеньо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Серро Портеньо» выглядел весьма выгодно. Две победы кряду явно окрылили игроков.

В своем чемпионате команда занимает весьма высокое 2 место. Причем там она уступает лидеру всего три очка.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Парагвайцы постараются продолжить свою победную серию.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на один зачетный балл отстала от «Амелиано».

Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» блестяще атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка бразильцы отличились 17 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Атлетико Паранаэнсе» нанес поражение «Ипиранге» (3:0).

До того команда дома сенсационно уступила «Баие» (1:3). Зато с «Атлетико Гойаненсе» справиться удалось (2:1).

В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит не столь убедительно. Команда чередует успешные поединки с бледными.

При этом «Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 5 мячей в 6 матчах. Более того, бразильцы дважды уступили.

Вот только сильная атака пока не может перекрыть проблемы с надежностью тылов. Да и лидеры команды не блещут стабильностью.

И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Атлетико Паранаэнсе» имеет качественный подбор атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе настрелял 17 мячей в 6 поединках

«Серро Портеньо» выиграл в 2 своих последних матчах

«Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 2 своих последних выездных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серро Портеньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

Прогноз: «Атлетико Паранаэнсе» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет агрессивно атаковать.

Номинальные гости сильны в плане реализации, да и подбор игроков у них вполне подобающий.

Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18