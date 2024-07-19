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    «Атлетико Паранаэнсе» оседлает парагвайцев

    «Серро Портеньо» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Серро Портеньо» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Атлетико Паранаэнсе»
    19 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Серро Портеньо» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Серро Портеньо» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Серро Портеньо»

    Турнирное положение: «Серро Портеньо» вылетел из Кубка Либертадорес. Команда заняла там 3 место в группе и теперь сыграет в Южноамериканском кубке.

    При этом «Серро Портеньо» в 6 матчах набрал всего 6 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Причем «Коло Коло» команда уступила 2 строчку лишь по дополнительным показателям.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Серро Портеньо» в контрольной встрече одолел «Килмарнок» (2:0).

    До того команда с таким же счетом переиграла «Насьональ Асунсьон». А вот «Спортиво Лукеньо» она уступила (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Серро Портеньо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Серро Портеньо» выглядел весьма выгодно. Две победы кряду явно окрылили игроков.

    В своем чемпионате команда занимает весьма высокое 2 место. Причем там она уступает лидеру всего три очка.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Парагвайцы постараются продолжить свою победную серию.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на один зачетный балл отстала от «Амелиано».

    Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» блестяще атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка бразильцы отличились 17 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Атлетико Паранаэнсе» нанес поражение «Ипиранге» (3:0).

    До того команда дома сенсационно уступила «Баие» (1:3). Зато с «Атлетико Гойаненсе» справиться удалось (2:1).

    В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит не столь убедительно. Команда чередует успешные поединки с бледными.

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    При этом «Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 5 мячей в 6 матчах. Более того, бразильцы дважды уступили.

    Вот только сильная атака пока не может перекрыть проблемы с надежностью тылов. Да и лидеры команды не блещут стабильностью.

    И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Атлетико Паранаэнсе» имеет качественный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе настрелял 17 мячей в 6 поединках

    • «Серро Портеньо» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 2 своих последних выездных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серро Портеньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

    Прогноз: «Атлетико Паранаэнсе» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    Номинальные гости сильны в плане реализации, да и подбор игроков у них вполне подобающий.

    Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.74.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Серро Портеньо» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико Паранаэнсе» оседлает парагвайцев
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