«Серро Портеньо»
Турнирное положение: «Серро Портеньо» вылетел из Кубка Либертадорес. Команда заняла там 3 место в группе и теперь сыграет в Южноамериканском кубке.
При этом «Серро Портеньо» в 6 матчах набрал всего 6 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Причем «Коло Коло» команда уступила 2 строчку лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Серро Портеньо» в контрольной встрече одолел «Килмарнок» (2:0).
До того команда с таким же счетом переиграла «Насьональ Асунсьон». А вот «Спортиво Лукеньо» она уступила (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Серро Портеньо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Серро Портеньо» выглядел весьма выгодно. Две победы кряду явно окрылили игроков.
В своем чемпионате команда занимает весьма высокое 2 место. Причем там она уступает лидеру всего три очка.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Парагвайцы постараются продолжить свою победную серию.
«Атлетико Паранаэнсе»
Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на один зачетный балл отстала от «Амелиано».
Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» блестяще атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка бразильцы отличились 17 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Атлетико Паранаэнсе» нанес поражение «Ипиранге» (3:0).
До того команда дома сенсационно уступила «Баие» (1:3). Зато с «Атлетико Гойаненсе» справиться удалось (2:1).
В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит не столь убедительно. Команда чередует успешные поединки с бледными.
При этом «Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 5 мячей в 6 матчах. Более того, бразильцы дважды уступили.
Вот только сильная атака пока не может перекрыть проблемы с надежностью тылов. Да и лидеры команды не блещут стабильностью.
И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Атлетико Паранаэнсе» имеет качественный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Атлетико Паранаэнсе» на групповом этапе настрелял 17 мячей в 6 поединках
- «Серро Портеньо» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 2 своих последних выездных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Серро Портеньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.
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Прогноз: «Атлетико Паранаэнсе» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет агрессивно атаковать.
Номинальные гости сильны в плане реализации, да и подбор игроков у них вполне подобающий.
Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.74.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18