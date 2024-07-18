В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Шкендия» — «Ноа». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шкендия»

Турнирная таблица: В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» стала серебряным призёром, набрав 64 очков. Ровно столько же баллов завоевала «Штруга», которая и стала в итоге чемпионом.

Перед стартом в Лиге конференций «Шкендия» провела 5 товарищеских матчей: победы над «Дритой» (4:0), «Тираной» (1:0) и «Тиквес» (1:0) и поражения от «Партизани» (1:2) и «Лапи» (0:2).

Последние матчи: В поединке Лиги конференций против «Ноа», «Шкендия» потерпела поражение со счётом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Шкендия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Македонский клуб не смог одолеть «Хаверфордвест Каунти» из Уэльса.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

В победном матче Лиги конференций над «Шкендией» в составе армянского клуба «Ноа» голы забили португальский форвард Гонсалу Грегориу и сербский защитник Александр Милькович.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

«Ноа» провёл товарищеский матч против «Войводины» (2:3)

Товарищеские матчи «Шкендии»: 3 победы и 2 ничьи

«Ноа» и «Шкендия» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шкендия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.44, а победа «Ноа» — в 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Несмотря на проигрыш в первом матче от «Ноа», «Шкендия» вполне может исправить ситуацию, особенно на домашней арене.

Ставка: Победа «Шкендии» с коэффициентом 1.99.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.