Шкендия
Ноа
«Шкендия»
Турнирная таблица: В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» стала серебряным призёром, набрав 64 очков. Ровно столько же баллов завоевала «Штруга», которая и стала в итоге чемпионом.
Перед стартом в Лиге конференций «Шкендия» провела 5 товарищеских матчей: победы над «Дритой» (4:0), «Тираной» (1:0) и «Тиквес» (1:0) и поражения от «Партизани» (1:2) и «Лапи» (0:2).
Шкендия — Ноа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В поединке Лиги конференций против «Ноа», «Шкендия» потерпела поражение со счётом 0:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Шкендия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Македонский клуб не смог одолеть «Хаверфордвест Каунти» из Уэльса.
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.
В победном матче Лиги конференций над «Шкендией» в составе армянского клуба «Ноа» голы забили португальский форвард Гонсалу Грегориу и сербский защитник Александр Милькович.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Ноа» провёл товарищеский матч против «Войводины» (2:3)
- Товарищеские матчи «Шкендии»: 3 победы и 2 ничьи
- «Ноа» и «Шкендия» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шкендия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.44, а победа «Ноа» — в 3.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: Несмотря на проигрыш в первом матче от «Ноа», «Шкендия» вполне может исправить ситуацию, особенно на домашней арене.
Ставка: Победа «Шкендии» с коэффициентом 1.99.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.