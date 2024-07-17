В первом отборочном раунде Лиги конференций 17 июля пройдет матч «Б36» — «Ауда». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Б36» — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Б36»

Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Б-36» сыграл 16 встреч, в которых одержал 6 побед и набрал 23 очка. «Б36» в последней игре чемпионата Фарер уступил одному из лидеров турнира «Клаксвику» (2:4).

Последние матчи: Старт еврокубков для «Б36» прошёл со знаком минус, в первом матче первого раунда Лиги конференций фарерцы проиграли латвийскому клубу «Ауда» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Б36» играл в Лиге конференций. В двух раундах фарерский клуб переиграл эстонский «Пайде» и валлийский «Хаверфордвест». В третьем квалификационном раунде клуб из Фарер остановился, проиграв хорватской «Риеке».

«Ауда»

Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре новый сезон латвийского первенства. «Ауда» пока занимает 6 строчку после 22 туров, участник Лиги конференций набрал 25 баллов. В последней игре чемпионата «Ауда» с минимальным счётом уступила «Валмиере» (0:1).

Последние матчи: Еврокампанию 2024/2025 «Ауда» начала с победы над командой «Б36» (2:0). Голами отметились Абдулрахман и Траоре.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ауда» выступала в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде латвийский коллектив уступил словацкому коллективу «Спартак» Трнава (1:1 — дома, 1:4 — в гостях).

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Б36» составляет 2 матча

Выигрышная серия «Ауды» составляет 2 матча

«Ауда» — «Б36» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Б36» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ауда» — в 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.19 соответственно.

Прогноз: «Ауда» сделала хороший задел после первой игры с «Б36», есть большая вероятность, что латвийский клуб не упустит своего преимущество и не проиграет. Можно сыграть на форе команды.

Ставка: Фора «Ауды» (0) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.19.