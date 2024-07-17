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    Сможет ли «Б36» совершить камбэк?

    «Б36» — «Ауда». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2024 года

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    «Б36»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 17 июля пройдет матч «Б36» — «Ауда». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Б36» — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Б36 Торсхавн

  • Торсхавн
    •  Б36 Торсхавн 20:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
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    «Б36»

    Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Б-36» сыграл 16 встреч, в которых одержал 6 побед и набрал 23 очка. «Б36» в последней игре чемпионата Фарер уступил одному из лидеров турнира «Клаксвику» (2:4).

    Последние матчи: Старт еврокубков для «Б36» прошёл со знаком минус, в первом матче первого раунда Лиги конференций фарерцы проиграли латвийскому клубу «Ауда» (0:2).

    Б36 Торсхавн — Ауда: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Б36» играл в Лиге конференций. В двух раундах фарерский клуб переиграл эстонский «Пайде» и валлийский «Хаверфордвест». В третьем квалификационном раунде клуб из Фарер остановился, проиграв хорватской «Риеке».

    «Ауда»

    Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре новый сезон латвийского первенства. «Ауда» пока занимает 6 строчку после 22 туров, участник Лиги конференций набрал 25 баллов. В последней игре чемпионата «Ауда» с минимальным счётом уступила «Валмиере» (0:1).

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    • Последние матчи: Еврокампанию 2024/2025 «Ауда» начала с победы над командой «Б36» (2:0). Голами отметились Абдулрахман и Траоре.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ауда» выступала в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде латвийский коллектив уступил словацкому коллективу «Спартак» Трнава (1:1 — дома, 1:4 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Б36» составляет 2 матча

    • Выигрышная серия «Ауды» составляет 2 матча

    • «Ауда» — «Б36» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Б36» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ауда» — в 2.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.19 соответственно.

    Прогноз: «Ауда» сделала хороший задел после первой игры с «Б36», есть большая вероятность, что латвийский клуб не упустит своего преимущество и не проиграет. Можно сыграть на форе команды.

    Ставка: Фора «Ауды» (0) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Б36» — «Ауда»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Б36» совершить камбэк?
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