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    «Шапекоэнсе» добудет три очка

    «Шапекоэнсе» — «Бруске». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шапекоэнсе» — «Бруске»
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    «Шапекоэнсе»
    15 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Шапекоэнсе» и «Бруске». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Бруске», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: «Шапекоэнсе» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 15 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Шапекоэнсе» лишь на 4 очка опережает квартет аутсайдеров. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 14.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шапекоэнсе» нанес поражение «Гоясу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шапекоэнсе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Причем до последней виктории команда проиграла трижды подряд. Да и реализация откровенно провисает: всего 12 забитых мячей в 14 матчах.

    Не сыграют: Эдуардо Дома, Педро Перотти — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Шапекоэнсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна побороться за повышение в классе.

    Матчи против «Бруске» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шапекоэнсе» выиграл и проиграл по разу.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборона команды действует довольно монолитно, дав результативный сбой всего 13 раз.

    «Бруске»

    Турнирное положение: «Бруске» сражается за выживание в Серии В. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Бруске» крайне слабо атакует. В 14 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 10 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Бруске» не сумел переиграть «Понте-Прету» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Регатасом» (1:1). А вот чуть ранее был добыт паритет в матче с «Итуано» (1:1).

    В пяти последних матчах «Бруске» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Кристовам — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бруске» выглядит относительно неплохо. Серия без поражений выросла до 5 матчей.

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    При этом «Бруске» пропустила в свои ворота уже 18 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

    Вот только выиграла команда лишь в 2 матчах чемпионата из 14. Зато в 4 последних поединках она расписала мировые.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Бруске» способен эффективно сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Бруске» имеет действующую пятиматчевую беспроигрышную серию

    • «Шапекоэнсе» до последней виктории проиграл трижды кряду

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Шапекоэнсе» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

    «Бруске» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

    Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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