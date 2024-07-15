15 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Шапекоэнсе» и «Бруске». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Бруске», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: «Шапекоэнсе» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 15 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Шапекоэнсе» лишь на 4 очка опережает квартет аутсайдеров. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шапекоэнсе» нанес поражение «Гоясу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шапекоэнсе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Причем до последней виктории команда проиграла трижды подряд. Да и реализация откровенно провисает: всего 12 забитых мячей в 14 матчах.

Не сыграют: Эдуардо Дома, Педро Перотти — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Шапекоэнсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна побороться за повышение в классе.

Матчи против «Бруске» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шапекоэнсе» выиграл и проиграл по разу.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборона команды действует довольно монолитно, дав результативный сбой всего 13 раз.

«Бруске»

Турнирное положение: «Бруске» сражается за выживание в Серии В. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Бруске» крайне слабо атакует. В 14 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 10 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Бруске» не сумел переиграть «Понте-Прету» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Регатасом» (1:1). А вот чуть ранее был добыт паритет в матче с «Итуано» (1:1).

В пяти последних матчах «Бруске» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.

Не сыграют: Кристовам — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бруске» выглядит относительно неплохо. Серия без поражений выросла до 5 матчей.

При этом «Бруске» пропустила в свои ворота уже 18 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

Вот только выиграла команда лишь в 2 матчах чемпионата из 14. Зато в 4 последних поединках она расписала мировые.

И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Бруске» способен эффективно сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Бруске» имеет действующую пятиматчевую беспроигрышную серию

«Шапекоэнсе» до последней виктории проиграл трижды кряду

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: «Шапекоэнсе» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

«Бруске» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60