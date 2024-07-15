«Шапекоэнсе»
Турнирное положение: «Шапекоэнсе» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 15 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.
При этом «Шапекоэнсе» лишь на 4 очка опережает квартет аутсайдеров. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 14.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шапекоэнсе» нанес поражение «Гоясу» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шапекоэнсе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Причем до последней виктории команда проиграла трижды подряд. Да и реализация откровенно провисает: всего 12 забитых мячей в 14 матчах.
Не сыграют: Эдуардо Дома, Педро Перотти — травмированы.
Состояние команды: В последних поединках «Шапекоэнсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна побороться за повышение в классе.
Матчи против «Бруске» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шапекоэнсе» выиграл и проиграл по разу.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборона команды действует довольно монолитно, дав результативный сбой всего 13 раз.
«Бруске»
Турнирное положение: «Бруске» сражается за выживание в Серии В. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Бруске» крайне слабо атакует. В 14 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 10 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Бруске» не сумел переиграть «Понте-Прету» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Регатасом» (1:1). А вот чуть ранее был добыт паритет в матче с «Итуано» (1:1).
В пяти последних матчах «Бруске» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.
Не сыграют: Кристовам — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бруске» выглядит относительно неплохо. Серия без поражений выросла до 5 матчей.
При этом «Бруске» пропустила в свои ворота уже 18 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.
Вот только выиграла команда лишь в 2 матчах чемпионата из 14. Зато в 4 последних поединках она расписала мировые.
И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Бруске» способен эффективно сыграть вторым номером.
Статистика для ставок
- «Бруске» имеет действующую пятиматчевую беспроигрышную серию
- «Шапекоэнсе» до последней виктории проиграл трижды кряду
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.
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Прогноз: «Шапекоэнсе» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.
«Бруске» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.
Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60