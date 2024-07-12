А давайте поставим на голевое изобилие?!

12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Железничар» и «Пари НН». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Железничар» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Железничар»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Боснии и Герцеговины провела неудачно. «Железничар» финишировал лишь на 6 месте.

При этом «Железничар» еще не играл контрольных поединков. Так что нехватка игровой практики становится актуальной проблемой.

Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда победила. «Борац» был обыгран со счетом 2:1.

Да и вообще, «Железничар» в среднем забивает гол за матч. В 33 поединках игроки команды отличились всего 35 голами.

В 5 своих последних матчах «Железничар» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. Да и не проигрывает «Железничар» в 6 своих последних матчах.

В двух последних матчах команда добыла победы. «Железничар» заметно прибавил в весеннем цикле.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и серию спаррингов им явно хочется начать успешно.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы сумели отстоять свое место в РПЛ. «Пари НН» в стыках переиграл тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

При этом «Пари НН» провел уже 3 контрольных матча. В них нижегородцы разжились двумя победами при одной коллизии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла. Нижегородцы минимально переиграли «Нови Пазар».

До того «Пари НН» также минимально одолел «Арсенал» Тиват. А вот поединок с «Енисеем» был откровенно провален (0:4).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижегородцы явно намерены сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

Неплохо вписался в игру команды Станислав Магкеев. Именно его точный удар принес победу в поединке с «Нови Пазаром».

Да и форвард Зе Турбо явно способен прибавить в плане реализации. В предыдущем чемпионате он отличился 4 голами в составе «Пари НН».

Очевидно, что россияне не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник явно не блещет пресловутой стабильностью.

Статистика для ставок

«Железничар» выиграл в 2 своих последних матчах

«Пари НН» победил в 2 своих последних поединках

«Пари НН» в 2 последних матчах сохранил свои ворота сухими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Железничар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.72.

Прогноз: «Пари НН» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.39