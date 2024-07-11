Недостатка в голах не ждите!

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    «Малишево» — «Будучность». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    «Будучность»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Малишево» и «Будучность». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Малишево» — «Будучность», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Malisheva

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Malisheva 18:00 Будучность

    Будучность

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    «Малишево»

    Турнирное положение: «Малишево» прошлый чемпионат Косово провел успешно. Команда в итоге расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Малишево» в 36 матчах чемпионата настрелял 58 мячей. Да и пропустила команда относительно много — 45 голов.

    Последние матчи: В летних контрольных матчах команда выглядела неуверенно. В 2 спаррингах косовары по разу сыграли вничью и проиграли.

    В своем последнем на данный момент матче команда уступила «Тиквешу» (2:3). До того «Малишево» подписал мировую с «Балканами» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь монолитно. Да и состав косоваров по именам выглядит скромно.

    При этом «Малишево» слишком уж часто пропускает в свои ворота. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде натужно.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально активно. Косовары явно сразу понесутся в атаку.

    «Будучность»

    Турнирное положение: «Будучность» не столь успешно провела минувший чемпионат Черногории. Итоговое 3 место вряд ли устроило клуб.

    Причем «Будучность» выиграла фактически в половине матчей чемпионата: 17 из 36. А вот оборона ошибалась частенько — 43 пропущенных мяча.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. «Будучность» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

    Предыдущий спарринг принес команде викторию. «Будучность» переиграла «Эгнатию» со счетом 2:1.

    До того команда уступила «Заглембе» (3:4). Да и поединок с «Марибором» завершился досадной коллизией (0:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет яркой игрой и результатами. Да и проблемы в обороне не решены.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. Вот только с креативом у черногорцев не все так весело.

    В 5 своих последних поединках «Будучность» выиграла 3 раза. В них игроки команды отличились 11 мячами при 11 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться хотя бы не проиграть. Да и свои шансы в контригре у черногорцев могут появиться.

    Статистика для ставок

    • «Малишево» не побеждал в 3 последних матчах

    • «Будучность» пропускает в 7 последних поединках

    • Черногорцы в среднем забивают менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Малишево» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.68.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Косовары явно будут активно атаковать, тогда как черногорцы способны преуспеть в игре на контратаках.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.74

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    «Малишево» — «Будучность»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не ждите!
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