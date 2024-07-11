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    Соперники сыграют по верхам?

    «Лиепая» — «Викингур». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    «Янг Бойз» — «Лиепая». Лига конференций, сезон 2023/2024
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Лиепая» — «Викингур». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Лиепая» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Лиепая

  • Латвия. Высшая лига
    •  Лиепая 18:00 Викингур

    Викингур

  • Гота
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    «Лиепая»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне латвийского чемпионата «Лиепая» заняла 5 место, заработав 51 балл.

    Последние матчи: В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Лиепая» занимает последнее 10 место в турнирной таблице с активом 15 пунктов. В рамках 22 тура участник Лиги конференций потерпел сокрушительное поражение в поединке против «Риги» (0:3).

    Лиепая — Викингур: коэффициенты букмекеров

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  • 3.163.402.18Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Лиепая» не играла в еврокубках.

    «Викингур»

    Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Викингур» стал серебряным призёром, набрав 60 очков. Это на 7 пунктов меньше, чем у чемпиона «Клаксвика».

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    • Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в чемпионате Фарер, «Викингур» пока лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 пунктов. В 16 туре внутреннего первенства «Викингур» переиграл «Торсхавн» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Викингур» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Интеру» из Андорры (1:1 — дома, 1:2 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Лиепаи» состоит из четырёх матчей

    • Победная серия «Викингура» состоит из пяти матчей

    • Ранее «Лиепая» и «Викингур» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.40, а победа «Викингура» — в 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: Матчи с участием «Лиепаи» и «Сараево» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты латвийского и боснийского клубов забивают.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.

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    «Лиепая» — «Викингур»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по верхам?
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