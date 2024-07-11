Соперники сыграют по верхам?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Лиепая» — «Викингур». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Лиепая» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лиепая»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне латвийского чемпионата «Лиепая» заняла 5 место, заработав 51 балл.

Последние матчи: В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Лиепая» занимает последнее 10 место в турнирной таблице с активом 15 пунктов. В рамках 22 тура участник Лиги конференций потерпел сокрушительное поражение в поединке против «Риги» (0:3).

Лиепая — Викингур: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.163.402.18Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Лиепая» не играла в еврокубках.

«Викингур»

Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Викингур» стал серебряным призёром, набрав 60 очков. Это на 7 пунктов меньше, чем у чемпиона «Клаксвика».

Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в чемпионате Фарер, «Викингур» пока лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 пунктов. В 16 туре внутреннего первенства «Викингур» переиграл «Торсхавн» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Викингур» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Интеру» из Андорры (1:1 — дома, 1:2 — в гостях).

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Лиепаи» состоит из четырёх матчей

Победная серия «Викингура» состоит из пяти матчей

Ранее «Лиепая» и «Викингур» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.40, а победа «Викингура» — в 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

Прогноз: Матчи с участием «Лиепаи» и «Сараево» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты латвийского и боснийского клубов забивают.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.