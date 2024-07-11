Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Бала Таун» — «Пайде». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Бала Таун» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бала Таун»

Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».

Бала Таун — Пайде: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.513.731.71Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

«Пайде»

Турнирная таблица: «Пайде» финишировал в чемпионате Эстонии на 4 месте, одержав 13 побед, сыграв 14 встреч вничью и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: В самом разгаре проходит сезон-2024. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия «Бала Таун» составляет 8 матчей: 4 ничьи и 4 поражения

«Пайде» в последних пяти матчах одержал две победы

Ранее «Бала Таун» и «Пайде» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Пайде» с коэффициентом 1.78.

Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.

Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 1.96.