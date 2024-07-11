Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?

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    «Бала Таун» — «Пайде». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бала Таун» — «Пайде»
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    «Андерлехт» — «Пайде»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Бала Таун» — «Пайде». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Бала Таун» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Бала Таун

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Бала Таун 21:00 Пайде

    Пайде

  • Пайде
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    «Бала Таун»

    Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.

    Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».

    Бала Таун — Пайде: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.513.731.71Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

    «Пайде»

    Турнирная таблица: «Пайде» финишировал в чемпионате Эстонии на 4 месте, одержав 13 побед, сыграв 14 встреч вничью и потерпев 9 поражений.

  • Момент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать
  • У Англии и Нидерландов есть в составе элитные нападающие, которые никак не могут раскрыться на Евро-2024
  • Сегодня

    • Последние матчи: В самом разгаре проходит сезон-2024. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Бала Таун» составляет 8 матчей: 4 ничьи и 4 поражения

    • «Пайде» в последних пяти матчах одержал две победы

    • Ранее «Бала Таун» и «Пайде» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Пайде» с коэффициентом 1.78.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.

    Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 1.96.

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    «Бала Таун» — «Пайде»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?
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