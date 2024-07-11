Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?

Бала Таун
Пайде
«Бала Таун»
Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».
Бала Таун — Пайде: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.
«Пайде»
Турнирная таблица: «Пайде» финишировал в чемпионате Эстонии на 4 месте, одержав 13 побед, сыграв 14 встреч вничью и потерпев 9 поражений.
Последние матчи: В самом разгаре проходит сезон-2024. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия «Бала Таун» составляет 8 матчей: 4 ничьи и 4 поражения
- «Пайде» в последних пяти матчах одержал две победы
- Ранее «Бала Таун» и «Пайде» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Пайде» с коэффициентом 1.78.
Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.
Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 1.96.