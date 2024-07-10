Соперники сыграют в закрытый футбол?

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Ордабасы» — «Петрокуб». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирная таблица: «Ордабасы» — чемпион Казахстана сезона 2023, в котором набрал 58 очков. Для команды это было историческое золото, опередив многократного чемпиона своей страны — «Астану» на 5 баллов.

Розыгрыш 2024 для действующего чемпиона проходит успешно. «Ордабасы» на защите титула, после 12 туров клуб из Шымкента лидирует в турнирной таблице с 25 набранными пунктами.

Последние матчи: В 13 туре казахстанской Премьер-лиги «Ордабасы» одержал победу в домашнем поединке против «Кайсара» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Ордабасы» выступал в Лиге конференций. Во втором отборочном раунде клуб из Казахстана проиграл польской «Легии» (2:2 — ничья дома, 2:3 — поражение в гостях).

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

Последние матчи: Новый сезон в Суперлиге Молдавии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Петрокуб» сыграет против «Милсами», участника Лиги конференций: игра состоится 3 или 4 августа.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 молдавский «Петрокуб» играл в Лиге конференций. В рамках второго квалификационного раунда «львы» проиграли «Маккаби» из Тель-Авива (0:2 — дома, 0:3 — в гостях).

Статистика для ставок

«Ордабасы» не проигрывает на протяжении 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи

«Петрокуб» и «Ордабасы» впервые стали чемпионами своих стран

Ранее «Ордабасы» и «Петрокуб» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа «Петрокуба» — в 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Играют дебютанты Лиги чемпионов, в первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

Ставка: Фора «Ордабасы» (-1) с коэффициентом 2.09.