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    Соперники сыграют в закрытый футбол?

    «Ордабасы» — «Петрокуб». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Петрокуб»
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    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Ордабасы» — «Петрокуб». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Ордабасы

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Ордабасы 18:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: «Ордабасы» — чемпион Казахстана сезона 2023, в котором набрал 58 очков. Для команды это было историческое золото, опередив многократного чемпиона своей страны — «Астану» на 5 баллов.

    Розыгрыш 2024 для действующего чемпиона проходит успешно. «Ордабасы» на защите титула, после 12 туров клуб из Шымкента лидирует в турнирной таблице с 25 набранными пунктами.

    Ордабасы — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 13 туре казахстанской Премьер-лиги «Ордабасы» одержал победу в домашнем поединке против «Кайсара» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Ордабасы» выступал в Лиге конференций. Во втором отборочном раунде клуб из Казахстана проиграл польской «Легии» (2:2 — ничья дома, 2:3 — поражение в гостях).

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

    Последние матчи: Новый сезон в Суперлиге Молдавии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Петрокуб» сыграет против «Милсами», участника Лиги конференций: игра состоится 3 или 4 августа.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    • Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 молдавский «Петрокуб» играл в Лиге конференций. В рамках второго квалификационного раунда «львы» проиграли «Маккаби» из Тель-Авива (0:2 — дома, 0:3 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Ордабасы» не проигрывает на протяжении 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи

    • «Петрокуб» и «Ордабасы» впервые стали чемпионами своих стран

    • Ранее «Ордабасы» и «Петрокуб» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа «Петрокуба» — в 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.

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    Прогноз: Играют дебютанты Лиги чемпионов, в первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

    Ставка: Фора «Ордабасы» (-1) с коэффициентом 2.09.

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    «Ордабасы» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в закрытый футбол?
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