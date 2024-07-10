ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас? Дани Ольмо стал героем матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 9 июля Сборная ИспанииViva Espana! Матч Испании против Франции — это битва за душу футбола
  • 23:27
    • Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, уверенно победив Руне
  • 22:47
    • Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона
  • 21:43
    • ЦСКА купил малийского форварда
  • 21:37
    • «Зенит» уступил «Црвене Звезде» в Летнем кубке
    Все новости спорта

    «Флора» не сможет забить сопернику?

    «Флора» — «Целе». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Флора Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Флора» — «Целе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» — «Флора»
    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Флора» — «Целе». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Флора Таллин

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Флора Таллин 19:00 Целе

    Целе

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Флора»

    Турнирная таблица: «Флора» — чемпион Эстонии сезона 2023, в котором набрал 79 очков. Клуб из Таллина по ходу сезона одержал 23 победы, 10 матчей сыграл вничью и 3 поединка проиграл.

    В сезоне 2024 «Флора» пока не может похвастаться лидерством, в турнирной таблице команда занимает третью строчку, уступая командам «Левадия» и «Калью». На данный момент действующий чемпион набрал 36 очков, у лидера «Левадии» в активе 51 набранный пункт.

    Флора Таллин — Целе: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В 20 туре эстонского чемпионата «Флора» потерпела минимальное поражение от лидера «Левадии» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Флора» выступала в Лиге чемпионов. В первом отборочном раунде эстонский коллектив уступил польскому клубу «Ракув» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).

    Потом было участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, в котором «Флора» проиграла румынскому «Фарулу» (0:2 — дома и 0:3 в гостях).

    «Целе»

    Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Словении «Целе» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Марибора». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 12 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя.

    Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Словении ещё не стартовал. «Целе» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Браво», игра запланирована на 21 июля.

  • Арка искупления. Турция и Монтелла покидают Евро-2024, восстановив свою репутацию
  • Сборная Турции слишком долго выступала ниже своих возможностей, но ярко проявила себя в Германии
  • Вчера

    • Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Целе» играл в Лиге конференций. По ходу отборочного цикла словенцы нанесли поражения португальской «Витории» и беларускому «Неману», но уступили в последнем квалификационном раунде израильскому клубу «Маккаби» Тель-Авив.

    Статистика для ставок

    • В евросезоне 2023/2024 «Флора» провела 4 матча без забитых голов

    • Новый сезон в чемпионате Словении стартует 21 июля

    • Ранее «Флора» и «Целе» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.45, а победа «Флоры» — в 6.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81и 2.01 соответственно.

    Прогноз: «Флора» как показывает практика, редко играет на положительный результат, чаще всего эстонский клуб уходит с поля без забитых голов. Так что можно смело сыграть на победе словенского «Целе».

    Ставка: Фора «Целе» (-1.5) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что «Флора» не сможет распечатать ворота словенского клуба.

    Ставка: Забьёт только «Целе» с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч ФК Рома — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Додиг — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Рахимова — Эрьявец
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Паолини — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сувон Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тэгу — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Паневежис — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хамрун Спартанс — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ТНС — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флора» — «Целе»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Флора» не сможет забить сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры