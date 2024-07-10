«Флора» не сможет забить сопернику?

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Флора» — «Целе». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флора»

Турнирная таблица: «Флора» — чемпион Эстонии сезона 2023, в котором набрал 79 очков. Клуб из Таллина по ходу сезона одержал 23 победы, 10 матчей сыграл вничью и 3 поединка проиграл.

В сезоне 2024 «Флора» пока не может похвастаться лидерством, в турнирной таблице команда занимает третью строчку, уступая командам «Левадия» и «Калью». На данный момент действующий чемпион набрал 36 очков, у лидера «Левадии» в активе 51 набранный пункт.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В 20 туре эстонского чемпионата «Флора» потерпела минимальное поражение от лидера «Левадии» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Флора» выступала в Лиге чемпионов. В первом отборочном раунде эстонский коллектив уступил польскому клубу «Ракув» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).

Потом было участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, в котором «Флора» проиграла румынскому «Фарулу» (0:2 — дома и 0:3 в гостях).

«Целе»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Словении «Целе» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Марибора». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 12 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Словении ещё не стартовал. «Целе» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Браво», игра запланирована на 21 июля.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Целе» играл в Лиге конференций. По ходу отборочного цикла словенцы нанесли поражения португальской «Витории» и беларускому «Неману», но уступили в последнем квалификационном раунде израильскому клубу «Маккаби» Тель-Авив.

Статистика для ставок

В евросезоне 2023/2024 «Флора» провела 4 матча без забитых голов

Новый сезон в чемпионате Словении стартует 21 июля

Ранее «Флора» и «Целе» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.45, а победа «Флоры» — в 6.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81и 2.01 соответственно.

Прогноз: «Флора» как показывает практика, редко играет на положительный результат, чаще всего эстонский клуб уходит с поля без забитых голов. Так что можно смело сыграть на победе словенского «Целе».

Ставка: Фора «Целе» (-1.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Есть большая вероятность, что «Флора» не сможет распечатать ворота словенского клуба.

Ставка: Забьёт только «Целе» с коэффициентом 1.80.