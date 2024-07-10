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    «Борац» дома одолеет албанского чемпиона

    «Борац» Баня-Лука — «Эгнатия». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» Баня-Лука — «Эгнатия»
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    «Борац»
    10 июля в первом поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов боснийский «Борац» из Баня-Луки сыграет на своем поле против албанской «Эгнатии». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Эгнатия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 22:00 Эгнатия

    Эгнатия

  • Ррогожина
    •

    «Борац» Баня-Лука

    Турнирное положение: Клуб из Бани-Луки в прошлом сезоне стал чемпионом Боснии, выиграв национальное золото третий раз в своей истории.

    В итоговой таблице минувшего первенства «Борац» опередил «Зринськи» всего лишь на два очка и проиграл ему еще в Кубке Боснии в финале 0:1.

    Последние матчи: «Красно-синие» при подготовке в новому сезону провели три товарняка, в которых расписали мировую со словенским «Целье» 2:2, а также одолели румынские клубы «Арад» 2:1 и «Хунедоару» 2:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Борац» в последние годы является постоянным участником еврокубков, но зачастую прекращает борьбу там уже на первом этапе. Так, например, в двух минувших розыгрышах Лиги конференций боснийцы в первом раунде отбора уступили фарерскому «Б-36 Торсхавн» и австрийской «Аустрии».

    «Эгнатия»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Эгнатия» в первые в истории клуба стала чемпионом Албании. Регулярку она завершила на первом месте, а в плей-офф в финале одолела 1:0 «Партизани».

    Также команда выиграла еще национальный кубок в прошлом сезоне, переиграв в финале клуб «Кукеси» со счетом 1:0.

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    • Последние матчи: «Зелено-черные» тоже успели провести три спарринга перед этим поединком. Они расписали мировые по 2:2 со словацким «Ружембероком» и словенским «Марибором», а также потерпели фиаско от «Будучности» из Черногории со счетом 1:2.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Эгнатия» только раз до этого появлялась на евроарене. В прошлом сезоне в первом раунде отбора Лиги конференций она дважды сыграла вничью с «Арарат-Армения» (4:4 и 1:1), но проиграла армянам по пенальти и завершила борьбу на турнире.

    Статистика для ставок

    • «Борац» выиграл пять предыдущих домашних официальных встреч

    • У «Эгнатии» в гостях четыре победы и одно фиаско в официальных поединках

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бораца» — 1.93, победа «Эгнатии» — 4.30, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что более опытный в еврокубках «Борац» на своем поле одолеет в первом поединке албанцев, которые на евроарене опыта почти не имеют.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бораца» за 1.93.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, ведь обе команды, как показали их предыдущие матчи, имеют довольно-таки неплохую результативность.

    Ставка: ТБ 2,5 2.09.

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    «Борац» Баня-Лука — «Эгнатия»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Борац» дома одолеет албанского чемпиона
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