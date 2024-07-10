«Борац» дома одолеет албанского чемпиона

10 июля в первом поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов боснийский «Борац» из Баня-Луки сыграет на своем поле против албанской «Эгнатии». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Эгнатия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: Клуб из Бани-Луки в прошлом сезоне стал чемпионом Боснии, выиграв национальное золото третий раз в своей истории.

В итоговой таблице минувшего первенства «Борац» опередил «Зринськи» всего лишь на два очка и проиграл ему еще в Кубке Боснии в финале 0:1.

Последние матчи: «Красно-синие» при подготовке в новому сезону провели три товарняка, в которых расписали мировую со словенским «Целье» 2:2, а также одолели румынские клубы «Арад» 2:1 и «Хунедоару» 2:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Борац» в последние годы является постоянным участником еврокубков, но зачастую прекращает борьбу там уже на первом этапе. Так, например, в двух минувших розыгрышах Лиги конференций боснийцы в первом раунде отбора уступили фарерскому «Б-36 Торсхавн» и австрийской «Аустрии».

«Эгнатия»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Эгнатия» в первые в истории клуба стала чемпионом Албании. Регулярку она завершила на первом месте, а в плей-офф в финале одолела 1:0 «Партизани».

Также команда выиграла еще национальный кубок в прошлом сезоне, переиграв в финале клуб «Кукеси» со счетом 1:0.

Последние матчи: «Зелено-черные» тоже успели провести три спарринга перед этим поединком. Они расписали мировые по 2:2 со словацким «Ружембероком» и словенским «Марибором», а также потерпели фиаско от «Будучности» из Черногории со счетом 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Эгнатия» только раз до этого появлялась на евроарене. В прошлом сезоне в первом раунде отбора Лиги конференций она дважды сыграла вничью с «Арарат-Армения» (4:4 и 1:1), но проиграла армянам по пенальти и завершила борьбу на турнире.

Статистика для ставок

«Борац» выиграл пять предыдущих домашних официальных встреч

У «Эгнатии» в гостях четыре победы и одно фиаско в официальных поединках

Ранее между собой эти клубы не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бораца» — 1.93, победа «Эгнатии» — 4.30, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что более опытный в еврокубках «Борац» на своем поле одолеет в первом поединке албанцев, которые на евроарене опыта почти не имеют.

Рекомендуемая ставка: победа «Бораца» за 1.93.

Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, ведь обе команды, как показали их предыдущие матчи, имеют довольно-таки неплохую результативность.

Ставка: ТБ 2,5 2.09.