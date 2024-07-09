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    Сможет ли «Викингур» одержать победу на своем поле?

    «Викингур» — «Шемрок». Прогноз (к. 2.15) на матч квалификации Лиги чемпионов 9 июля 2024 года

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    «Викингур Рейкьявик»
    9 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги чемпионов сыграют «Викингур» и «Шемрок». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Шемрок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 Ларн

    Ларн

  • Ларн
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    «Викингур Рейкьявик»

    Положение команды: «Викингур» начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Команда из Исландии очень здорово выступает в чемпионате своей страны, но получится ли у нее выстрелить в еврокубках?

    В чемпионате Исландии «Викингур» на своем поле занимает 1-е место в таблице, набрав 19 очков из 21-го возможного. Команда будет делать ставку именно на победу при родных трибунах.

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    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Исландии «Викингур» обыграл «Фрам» со счетом 2:1, забив все свои голы еще в 1-м тайме. К тому же, 3-го июля команда одолела в серии пенальти «Стьярнан» и вышла в финал Кубка Исландии.

    У «Викингура» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 12 матчей подряд. За этот период команда выиграла 9 раз и трижды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Перед матчем с «Шемроком» у «Викингура» отличная физическая форма, минимум травмированных игроком и супер-мотивация доказать, что команда способна выигрывать и в еврокубках.

    К слову, у «Викингура» есть молодой нападающий, который делает результат. Даниел Джурич занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Исландии, игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 11-и встречах сезона.

    «Шемрок»

    Положение команды: Эта команда из Дублина (Ирландия) пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, но нынешний сезон у «Шемрока» задался не очень хорошо.

    В чемпионате своей страны команда занимает 4-е место по результатам гостевых встреч, набрав 15 очков из 36-и возможных.

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    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Ирландии «Шемрок» обыграл «Дандолк» со счетом 1:0, забив единственный гол на 29-й минуте. До этого команда проиграла «Слайго» (0:2).

    В последних 5-и матчах у «Шемрока» 2 победы и 3 поражения. За этот период команда сумела забить 4 гола при 6-и пропущенных.

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    • Состояние команды: «Шемрок» не очень уверенно действует в последнее время. Одна из главных проблем команды в нынешнем сезоне — низкая результативность.

    Несмотря на это, нападающий «Шемрока» Джонни Кенни занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Ирландии. За 20 встреч форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • «Викингур» не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Шемрок» не пробивал тотал 2.5 больше

    • В последних 6-и матчах на чужом поле «Шемрок» выиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Викингура» дают 2.15, а на «Шемрок» — 3.40, ничью букмекеры оценивают в 3.45.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.95, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.85.

    Прогноз: Можно предположить, что «Викингур» все-таки одержит победу на своем поле.

    Ставка: Победа «Викингура» за 2.15.

    Прогноз: Команды не будут сильно рисковать в 1-м матче. Прогнозируем низовой поединок.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.

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    «Викингур» — «Шемрок»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Викингур» одержать победу на своем поле?
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