Сможет ли «Викингур» одержать победу на своем поле?

9 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги чемпионов сыграют «Викингур» и «Шемрок». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Шемрок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур Рейкьявик»

Положение команды: «Викингур» начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Команда из Исландии очень здорово выступает в чемпионате своей страны, но получится ли у нее выстрелить в еврокубках?

В чемпионате Исландии «Викингур» на своем поле занимает 1-е место в таблице, набрав 19 очков из 21-го возможного. Команда будет делать ставку именно на победу при родных трибунах.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Исландии «Викингур» обыграл «Фрам» со счетом 2:1, забив все свои голы еще в 1-м тайме. К тому же, 3-го июля команда одолела в серии пенальти «Стьярнан» и вышла в финал Кубка Исландии.

У «Викингура» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 12 матчей подряд. За этот период команда выиграла 9 раз и трижды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Перед матчем с «Шемроком» у «Викингура» отличная физическая форма, минимум травмированных игроком и супер-мотивация доказать, что команда способна выигрывать и в еврокубках.

К слову, у «Викингура» есть молодой нападающий, который делает результат. Даниел Джурич занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Исландии, игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 11-и встречах сезона.

«Шемрок»

Положение команды: Эта команда из Дублина (Ирландия) пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, но нынешний сезон у «Шемрока» задался не очень хорошо.

В чемпионате своей страны команда занимает 4-е место по результатам гостевых встреч, набрав 15 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Ирландии «Шемрок» обыграл «Дандолк» со счетом 1:0, забив единственный гол на 29-й минуте. До этого команда проиграла «Слайго» (0:2).

В последних 5-и матчах у «Шемрока» 2 победы и 3 поражения. За этот период команда сумела забить 4 гола при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Шемрок» не очень уверенно действует в последнее время. Одна из главных проблем команды в нынешнем сезоне — низкая результативность.

Несмотря на это, нападающий «Шемрока» Джонни Кенни занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Ирландии. За 20 встреч форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Викингур» не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей

В 4-х из 5-и последних матчей «Шемрок» не пробивал тотал 2.5 больше

В последних 6-и матчах на чужом поле «Шемрок» выиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Викингура» дают 2.15, а на «Шемрок» — 3.40, ничью букмекеры оценивают в 3.45.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.95, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что «Викингур» все-таки одержит победу на своем поле.

Ставка: Победа «Викингура» за 2.15.

Прогноз: Команды не будут сильно рисковать в 1-м матче. Прогнозируем низовой поединок.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.