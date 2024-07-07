На что способен «Интер Майами» без Лионеля Месси?

7 июля в очередном туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Цинциннати»

Турнирное положение: После 21-го сыгранного матча команда занимает 2-е место в Восточной конференции с 45-ю очками в активе, отставая от «Интер Майами» на 2 балла.

На своем поле «Цинциннати» выступает хуже, чем в гостях. Команда занимает 6-е место на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре «Цинциннати» обыграл «Ди Си Юнайтед» со счетом 3:2. До этого команда одолела «Даллас» (1:0), забив единственный гол на 47-й минуте.

В последних 5-и матчах «Цинциннати» проиграл только «Нью-Инглэнду» (1:2) и 4 раза победил. За этот период команда сумела забить 13 голов при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Малик Пинто, Мэттью Миазга, Ник Хагглунд, Кори Баирд (у всех — травмы) и Юя Кубо (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Цинциннати» является одним из лидеров Восточной конфереции, борясь за 1-е место.

В последней очной встрече против «Интер Майами» «Цинциннати» победили со счетом 1:0, забив единственный гол на 78-й минуте. Сейчас у команда есть все шансы повторить этот результат.

«Интер Майами»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 47-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

«Интер Майами» является самой результативной командой среди всех команд в чемпионате США, забив за 22 встречи 50 голов при 31-м пропущенном.

Последние матчи: В прошедшем туре «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (2:1), забив решающий гол на 86-й минуте. До этого команда одолела «Нэшвилл» со счетом 2:1.

У «Интер Майами» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда забила 8 голов при 4-х пропущенных. Интересно, что все 4 матча «Интер Майами» выиграл с одинаковыми счетами 2:1.

Не сыграют: Лионель Месси, Луис Суарес (оба — в сборной), Томас Авилес, Диего Гомес (у обоих — перебор желтых карточек), Факундо Фабиас, Николас Фрейре и Робби Робинсон (у троих — травмы).

Состояние команды: В последних 4-х матчах в составе «Интер Майами» отсутствовал Лионель Месси, который отправился в расположение сборной Аргентины на Кубок Америки-2024.

Последний раз команда обыгрывала «Цинциннати» (3:3, 5:4 по пен.) в августе 2023-го года в рамках полуфинала Кубка США. Сможет ли «Интер Майами» продлить победную серию без Месси? Большой вопрос...

Статистика для ставок

У «Интер Майами» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

В 4-х из 5-и последних матчах «Цинциннати» пробивал тотал 2.5 больше

В последних 5-и очных встречах «Интер Майами» обыграл «Цинциннати» только 1 раз (в серии пенальти)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.95, а победа «Интер Майами» — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Интер Майами» продолжит побеждать и без Месси. К тому же, «Цинциннати» не лучшим образом выступает на своем поле.

Ставка: Победа «Интер Майами» за 4.00.

Прогноз: Команда в последнее время частенько играют результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.