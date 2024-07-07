ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах четвертьфиналов Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан Килиан Мбаппе и Криштиану РоналдуИрония судьбы. Мбаппе может поставить точку в европейской карьере Роналду Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля
  • 15:25
    • «Аталанта» объявила о переходе Дзаньоло
    Все новости спорта

    На что способен «Интер Майами» без Лионеля Месси?

    «Цинциннати» — «Интер Майами». Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, МЛС, 7 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Интер Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николас Фрейре — игрок «Интер Майами»
    7 июля в очередном туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: После 21-го сыгранного матча команда занимает 2-е место в Восточной конференции с 45-ю очками в активе, отставая от «Интер Майами» на 2 балла.

    На своем поле «Цинциннати» выступает хуже, чем в гостях. Команда занимает 6-е место на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 30-и возможных.

    Последние матчи: В прошедшем туре «Цинциннати» обыграл «Ди Си Юнайтед» со счетом 3:2. До этого команда одолела «Даллас» (1:0), забив единственный гол на 47-й минуте.

    В последних 5-и матчах «Цинциннати» проиграл только «Нью-Инглэнду» (1:2) и 4 раза победил. За этот период команда сумела забить 13 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Малик Пинто, Мэттью Миазга, Ник Хагглунд, Кори Баирд (у всех — травмы) и Юя Кубо (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: «Цинциннати» является одним из лидеров Восточной конфереции, борясь за 1-е место.

    В последней очной встрече против «Интер Майами» «Цинциннати» победили со счетом 1:0, забив единственный гол на 78-й минуте. Сейчас у команда есть все шансы повторить этот результат.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 47-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

    «Интер Майами» является самой результативной командой среди всех команд в чемпионате США, забив за 22 встречи 50 голов при 31-м пропущенном.

  • Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • Де Лигт может оказаться в «МЮ», за Шерки бьются «ПСЖ» и «Боруссия» Д, Та в шаге от перехода в «Баварию»
  • 01/07/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (2:1), забив решающий гол на 86-й минуте. До этого команда одолела «Нэшвилл» со счетом 2:1.

    У «Интер Майами» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда забила 8 голов при 4-х пропущенных. Интересно, что все 4 матча «Интер Майами» выиграл с одинаковыми счетами 2:1.

    Не сыграют: Лионель Месси, Луис Суарес (оба — в сборной), Томас Авилес, Диего Гомес (у обоих — перебор желтых карточек), Факундо Фабиас, Николас Фрейре и Робби Робинсон (у троих — травмы).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: В последних 4-х матчах в составе «Интер Майами» отсутствовал Лионель Месси, который отправился в расположение сборной Аргентины на Кубок Америки-2024.

    Последний раз команда обыгрывала «Цинциннати» (3:3, 5:4 по пен.) в августе 2023-го года в рамках полуфинала Кубка США. Сможет ли «Интер Майами» продлить победную серию без Месси? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • У «Интер Майами» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

    • В 4-х из 5-и последних матчах «Цинциннати» пробивал тотал 2.5 больше

    • В последних 5-и очных встречах «Интер Майами» обыграл «Цинциннати» только 1 раз (в серии пенальти)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.95, а победа «Интер Майами» — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Интер Майами» продолжит побеждать и без Месси. К тому же, «Цинциннати» не лучшим образом выступает на своем поле.

    Ставка: Победа «Интер Майами» за 4.00.

    Прогноз: Команда в последнее время частенько играют результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Димитров — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Актобе — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Картал — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Зенит — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сеара — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венесуэла — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. На что способен «Интер Майами» без Лионеля Месси?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры